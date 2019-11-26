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Зеленский обозначил отношения Украины и России как сложные

, 15:19 | Валентин Черников Видео 156

Лидер Незалежной заявил, что продолжит диалог с Путиным в «нормандского формате».

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Serg Glovny, /Sergei Chuzavkov, /Edijs Palens, /Hristo Rusev, РИА Новости / Михаил Маркив

Тема:
Украинский кризис 273

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в отношениях с Россией складывается сложная ситуация, пишет телеканал RT. Так глава государства прокомментировал недавние слова украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В интервью газете The New York Times предприниматель сказал о необходимости восстановить диалог между странами.

Зеленский напомнил, что господин Коломойский является не президентом, а гражданином Украины. По его словам, большинство жителей Незалежной выбрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз. Диалог с Россией начат и продолжится в «нормандском формате», добавил лидер страны.

Президент упомянул телефонный разговор с Владимиром Путиным 25 ноября. В нем стороны обсудили газовый вопрос и ситуацию с передачей Украине трех военных кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года за нарушение российской границы. Встреча глав государств «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине смирились с потерей Донбасса.

Тема:
Украинский кризис 273
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