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  4. Зима начнется с резкого похолодания и гололеда в Москве

Зима начнется с резкого похолодания и гололеда в Москве

, 8:13 | Ниса Мурзанаева Видео 156

В Гидрометцентре рассказали, к чему стоит готовиться жителям столицы.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин

Тема:
Погода 4110

Специалист Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что начало декабря ознаменуется для жителей столицы резким понижением температур, сильным гололедом и низким атмосферным давлением.

По словам эксперта, резкий перепад температур за окном связан с наступающим потеплением. В предстоящие выходные температурные нормы будут превышены на 2-3 градуса. В субботу, 30 ноября, в Москве ожидается от 0 до +2 градусов. В воскресение в столице произойдет похолодание — от 0 до минус пяти градусов. В ночь на понедельник температура упадет до 4-9 градусов ниже нуля.

«Те осадки, которые выпадут во время оттепели, могут образовать гололедицу. Сейчас идет повышение температуры и понижение давления, уже в ночь на воскресенье будет самое низкое давление на неделе — 732-735», — цитирует синоптика ТАСС.

Роман Вильфанд утверждает — начало декабря не может определить протекание всего зимнего периода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что синоптики рассказали, в каких регионах декабрь будет теплым.

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