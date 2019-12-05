Директор певицы: Первый трек Бузовой не понравился ее близким

Ольга Бузова собралась штурмовать главный музыкальный конкурс Европы. Как к этому отнеслись организаторы и коллеги певицы? Ради какого мужчины звезда готова набить на своем теле татуировку? Кого артистка назвала своим будущим мужем? И какие требования у отца Бузовой к зятю? Все подробности — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Во время одного из концертов Ольга Бузова осчастливила поклонников своим намерением выступить на «Евровидении». Позже певица прокомментировала свое заявление.

«С такой поддержкой, с такой харизмой, с таким талантом я думаю, что это обязательно в моей жизни произойдет».

Ольга напомнила, что она уже знакома западным слушателям.

«Видите, как заходит трек на английском языке. Два года назад, когда его выпустила впервые, его заметили и в Британии, и в Америке. Я попала в чарт мировой. Была там в сотке. Обычная девочка из России».

Но состоится ли поездка на «Евровидение» ближайшей весной? На этот вопрос Бузова отвечает: решение принимает не она.

«Если вы считаете, что я готова, если вы сочтете нужным отправить именно меня, то я могу сказать, что я приложу все усилия, чтобы представить свою страну с достоинством».

Поклонники Ольги, как и звездные коллеги, не против ее участия в музыкальном конкурсе.

«Бузова ничем не хуже, чем все остальные», — восклицает певица Алена Свиридова.

«А почему бы и нет?! Пусть попробует! Девушка такая амбициозная. И знаете, чаще всего, у таких все получается», — поддерживает Ольгу олимпийская чемпионка Мария Шурочкина.

«Мне кажется, Ольга Бузова — это человек, который максимально двигает границы. Она пытается сдвинуть и эту границу. Если у нее это получится, мне кажется на „Евровидении“ очень много было людей, которые просто яркие. Наверное, будет все за счет шоу, поскольку петь-то Оле придется вживую», — предполагает актриса Ирина Безрукова.

Однако в 2020 году участие Бузовой в «Евровидении» все равно не состоится. Представители комиссии, которая решает, кто будет представлять нашу страну на конкурсе, возможное выступление Ольги прокомментировали коротко:

«Я уже сказал вашим коллегам, что это чистый бред. Так что я думаю, она до скончания века ждать этого приглашения», — резко высказался продюсер Юрий Аксюта.

Впрочем, Бузовой и без «Евровидения» есть чем заняться. Звезда готовит новое шоу.

Сейчас каждый новый трек Бузовой возглавляет всевозможные чарты, но всего этого могло не быть. Директор звезды вспоминает: свою первую песню «Под звуки поцелуев» Ольга написала в стол.

«Первый трек был записан в июле 2016 года. Она еще тогда была замужем. Она показала своим близким. Сказали: „Ой, не нравится“», — делится воспоминаниями директор Ольги Бузовой Арам Арчер.

«Возможно, мой будущий муж тоже смотрит этот концерт», — неожиданно заявила на одном из мероприятий певица.

Поклонники уверены: Бузова посвятила эти слова конкретному человеку — блогеру Давиду Манукяну. Паре давно уже приписывают роман. На одном из последних концертов Ольги мужчина пришел ее поддержать. Давид оделся, как на свидание: он был в классическом костюме. Молодой человек громко подпевал певице на протяжении всего шоу.

Был на программе и отец Ольги Игорь Дмитриевич. Он не сидел за одним столиком с потенциальным зятем. Возможно, Бузова пока не спешит их знакомить. Хотя папа артистки заявляет: у него нет жестких требований к избраннику дочери.

«Пусть сама выбирает. Это ее право выбора. Тот, который ее будет любить, которого она будет любить, остальное все наживется».

Игорь Дмитриевич ждет внуков. На вопрос, кого бы он хотел первого: девочку или мальчика, папа Бузовой отвечает коротко.

«Абсолютно все равно, кого угодно».

Ольга делится: когда у нее появится семья, она сделает татуировку.

«У меня еще есть возможность, я надеюсь, выйти замуж. По-любому будет дата свадьбы. И я очень хочу в будущем иметь детей, поэтому думаю, что дети точно останутся в моем сердце».

Правда, мама Оли против такой идеи.

«Моя мама всегда ругается по этому поводу. Она говорит: женское тело оно такое, особенно твое, оно такое красивое, оно такое нежное, поэтому, пожалуйста, не надо его портить».

Если оставлять рисунок на теле, то только ради самого достойного. Ольга надеется, что ее будущий муж окажется порядочным человеком, который сможет ее осчастливить.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова выложила видео про свою беременность.