Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

Украина разработала пять сценариев реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексей Данилов, сообщает RT.

«В Совете нацбезопасности и обороны есть пять сценариев, каким способом мы должны осуществить реинтеграцию Донбасса», — заявил секретарь СНБО.

Алексей Данилов, помимо прочего, выразил сожаление, что в настоящий момент не может раскрыть подробности грандиозных планов киевских властей. Секретарь СНБО отметил, что работа в этом направлении продолжается.

«Я могу вам сказать, поверьте, все эти пять сценариев, они должны быть только в пользу нашей страны, поэтому я уверен, что все у нас будет хорошо, победа будет за нами. Мы обязательно вернем границы Донецкой и Луганской областей», — провозгласил секретарь СНБО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представители Киева, самопровозглашенных ДНР и ЛНР провели знаковые переговоры об особом статусе Донбасса.