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Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

, 17:17 | Василий Заика Видео 128

Секретарь СНБО Незалежной Алексей Данилов выразил сожаление, что не может раскрыть подробности грандиозных планов.

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Фото, видео: dsnews.ua, zn.ua, globallookpress.com /Sergii Kharchenko, /Alexander Rekun

Тема:
Украинский кризис 277

Украина разработала пять сценариев реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексей Данилов, сообщает RT.

«В Совете нацбезопасности и обороны есть пять сценариев, каким способом мы должны осуществить реинтеграцию Донбасса», — заявил секретарь СНБО.

Алексей Данилов, помимо прочего, выразил сожаление, что в настоящий момент не может раскрыть подробности грандиозных планов киевских властей. Секретарь СНБО отметил, что работа в этом направлении продолжается.

«Я могу вам сказать, поверьте, все эти пять сценариев, они должны быть только в пользу нашей страны, поэтому я уверен, что все у нас будет хорошо, победа будет за нами. Мы обязательно вернем границы Донецкой и Луганской областей», — провозгласил секретарь СНБО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представители Киева, самопровозглашенных ДНР и ЛНР провели знаковые переговоры об особом статусе Донбасса.

Тема:
Украинский кризис 277
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