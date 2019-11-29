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  4. Москвичам посоветовали пересесть на метро из-за жуткого гололеда

Москвичам посоветовали пересесть на метро из-за жуткого гололеда

, 8:29 | Ниса Мурзанаева Видео 114

Водителям, которые все-таки вынуждены сесть за руль, даны специальные рекомендации.

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Фото, видео: Известия / Александр Казаков, Константин Кокошкин

Тема:
Погода 4111

Жителям столицы посоветовали на некоторое время пересесть на метро из-за неблагоприятного прогноза. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили — в Москве ожидается выпадение большого количества осадков, которые сразу же застынут и образуют жуткий гололед.

«Дождь и снег будут падать и замерзать на всем, на что попадут. Чтобы избежать пробок, сегодня лучше ездить на метро. Но если не получается, будьте за рулем очень-очень осторожны», — рассказали представители ведомства в Twitter.

В ЦОДД посоветовали москвичам, которые все-таки вынуждены будут сесть за руль автомобиля, держать максимальную дистанцию от впереди идущего транспорта. Также столичных водителей призвали отказаться от резких маневров на скользком дорожном покрытии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Гидрометцентре рассказали — в столице зима начнется с резкого похолодания и гололеда. Синоптики утверждают — осадки, которые выпадут во время непродолжительной оттепели, могут образовать гололедицу в предстоящие выходные.

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