Москвичам посоветовали пересесть на метро из-за жуткого гололеда

Жителям столицы посоветовали на некоторое время пересесть на метро из-за неблагоприятного прогноза. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили — в Москве ожидается выпадение большого количества осадков, которые сразу же застынут и образуют жуткий гололед.

«Дождь и снег будут падать и замерзать на всем, на что попадут. Чтобы избежать пробок, сегодня лучше ездить на метро. Но если не получается, будьте за рулем очень-очень осторожны», — рассказали представители ведомства в Twitter.

В ЦОДД посоветовали москвичам, которые все-таки вынуждены будут сесть за руль автомобиля, держать максимальную дистанцию от впереди идущего транспорта. Также столичных водителей призвали отказаться от резких маневров на скользком дорожном покрытии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Гидрометцентре рассказали — в столице зима начнется с резкого похолодания и гололеда. Синоптики утверждают — осадки, которые выпадут во время непродолжительной оттепели, могут образовать гололедицу в предстоящие выходные.