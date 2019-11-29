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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в десяти российских регионах

, 20:47 Эфирная новость 25

Метеорологи прогнозируют ледяной дождь, порывистый ветер, туман и гололедицу.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /John Thys, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4112

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен сразу в десяти российских регионах. В Москве по прогнозам синоптиков в ближайшее время ожидается ледяной дождь. За сутки может выпасть треть месячной нормы осадков.

Тверская область оказалась на стыке атмосферных фронтов. Там ожидают резкое колебание температуры — с плюса на минус.

Это уже испытали жители Волгоградской области. Прошедший дождь почти парализовал движение по дорогам. Гололедица и на дорогах Брянской области. Там еще и порывистый ветер с обильными осадками.

МЧС предупреждает водителей о возможном тумане. Густая пелена уже окутала Воронеж. В местном аэропорту задержаны все рейсы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что москвичам посоветовали пересесть на метро из-за жуткого гололеда.

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