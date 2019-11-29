Парламент ДНР принял закон о государственной границе

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о государственной границе. Об этом сообщил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

Новый закон устанавливает границы ДНР в пределах Донецкой области. Бидевка объяснил, что это было необходимо сделать ради жителей региона.

«В этом законе не забыты те люди, которые проживают на территории временно подконтрольной Украине. Поэтому граница определена по территории Донецкой области, которая была на период до 2014 года», — цитирует его объяснение ДАН.

По словам парламентария, сейчас граница будет проходить по линии соприкосновения. Это продлится до полного урегулирования конфликта с Украиной. Данная ситуация не противоречит Минским соглашениям, заверил Бидевка.

ФАН отмечает, что инициатором законопроекта «О государственной границе ДНР» стал Виталий Кравец. Кроме непосредственно границ республики, документ также определяет порядок их защиты. Кравец назвал целью закона формирование нормативной базы в сфере пограничной политики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что между представителями Киева, ДНР и ЛНР произошел знаковый диалог. В рамках работы Контактной группы в Минске они обсуждали особый статус Донбасса.