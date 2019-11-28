«Это серьезный шаг навстречу»: Дейнего о старте переговоров об особом статусе Донбасса

Этим вечером представители Киева, ДНР и ЛНР начали знаковые переговоры об особом статусе Донбасса. Они прошли в рамках работы Контактной группы в Минске. Это последняя встреча перед «нормандским форумом».

Как заявили стороны, говорить о конкретных результатах еще рано. Сейчас важен сам старт диалога. Пока представители лишь обменялись мнениями, в каких поправках, прежде всего, нуждается закон.

«Мы еще раз получили подтверждение того, что украинская сторона готова продлить действие закона об особом статусе, который заканчивается 31 декабря этого года. Это достаточно серьезный шаг навстречу, это подтверждение готовности Украины следовать своим обязательствам принятым в Минске», — отметил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минской контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Владислав Дейнего.

Совсем в ином ключе шли 27 ноября переговоры в Вильнюсе. Владимиру Зеленскому коллега из Литвы советовала не идти на «уступки, которые могут принести вред» Украине. В ответ Зеленский заявил, что главная цель нормандского саммита — это мир в Донбассе. Дождемся 9 декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед.