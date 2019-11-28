  1. Пятый канал
  4. «Это серьезный шаг навстречу»: Дейнего о старте переговоров об особом статусе Донбасса

«Это серьезный шаг навстречу»: Дейнего о старте переговоров об особом статусе Донбасса

, 5:13 Эфирная новость 15

Знаковый диалог представителей Киева, ДНР и ЛНР состоялся в рамках работы Контактной группы в Минске.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис 274

Этим вечером представители Киева, ДНР и ЛНР начали знаковые переговоры об особом статусе Донбасса. Они прошли в рамках работы Контактной группы в Минске. Это последняя встреча перед «нормандским форумом».

Как заявили стороны, говорить о конкретных результатах еще рано. Сейчас важен сам старт диалога. Пока представители лишь обменялись мнениями, в каких поправках, прежде всего, нуждается закон.

«Мы еще раз получили подтверждение того, что украинская сторона готова продлить действие закона об особом статусе, который заканчивается 31 декабря этого года. Это достаточно серьезный шаг навстречу, это подтверждение готовности Украины следовать своим обязательствам принятым в Минске», — отметил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минской контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Владислав Дейнего.

Совсем в ином ключе шли 27 ноября переговоры в Вильнюсе. Владимиру Зеленскому коллега из Литвы советовала не идти на «уступки, которые могут принести вред» Украине. В ответ Зеленский заявил, что главная цель нормандского саммита — это мир в Донбассе. Дождемся 9 декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед.

Тема:
Украинский кризис 274
26 нояб
Зеленский посулил украинцам «ценный подарок» за помощь в поимке контрабандиста
26 нояб
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
26 нояб
«Нафтогаз» пригрозил перекачивать транзитный газ из РФ в свои хранилища
26 нояб
Зеленский обозначил отношения Украины и России как сложные
25 нояб
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту российского газа
24 нояб
«Зачем ее колбасить?» Пригожин призвал оставить в покое Софию Ротару
23 нояб
«Далеко и накладно»: Пушков высказался о поставках СПГ из США на Украину
23 нояб
Петр Толстой предложил отправить в Киев «посылочку с унитазами»
22 нояб
Адвокат защиты: ФСБ возобновила следственные действия по делу украинских моряков
21 нояб
Тимошенко снова заплела «революционный калач» после ссоры с Зеленским

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.97
-0.05 70.44
-0.08
Гороскоп на 28 ноября: Меркурий в союзе с Нептуном сулят любовные приключения

Последние новости

5:13
«Это серьезный шаг навстречу»: Дейнего о старте переговоров об особом статусе Донбасса
5:00
Лайфхак: Как хранить обувь, чтобы быстро отыскать нужную пару — видео
4:24
Вспыхнувший пожар в деревенском доме в Московской области выгнал на улицу 32 человека
3:33
Гороскоп на 28 ноября: Меркурий в союзе с Нептуном сулят любовные приключения
2:32
Путин обсудил с президентом УЕФА подготовку к Евро-2020
1:11
Гурьев день: что категорически нельзя делать 28 ноября в начале Рождественского поста

Сейчас читают

Гороскоп на 28 ноября: Меркурий в союзе с Нептуном сулят любовные приключения
Гурьев день: что категорически нельзя делать 28 ноября в начале Рождественского поста
«Отношусь с юмором»: Застрявший на унитазе в самолете сын Сафронова об инциденте

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]