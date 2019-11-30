«Михаил дал хороший отпор»: иркутский школьник о бое года между Емельяненко и Кокляевым

Школьник Вячеслав Дорошенко на сцене ВТБ «Арена» рассказал о своих впечатлениях от боя года между бойцом MMA Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Спортсмены впечатлились подвигом ребенка, который спас девочку от насильника, и пригласили его на грандиозное событие.

«Я считаю, это было предсказуемо. Я смотрел прошлые бои Александра, они долго не длились. Не в обиду, конечно, сказано. Но Михаил дал хороший отпор», — сказал Слава.

Он признался, что бой его завораживает, а происходящее на ринге не смогло оставить равнодушным.

Происшествие, которое могло закончиться трагедией, если бы не поступок Славы Дорошенко, произошло 23 ноября. Мальчик увидел, как педофил пытается затолкать девочку в машину и бросился звать на помощь. Его крики услышал местный житель Глеб Сизых, они вместе догнали машину и спасли девочку. Преступник был задержан спустя несколько часов и заключен под стражу.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как иркутский школьник-герой вручил Емельяненко пояс чемпиона после боя года.