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Природная скромность: Запашный об иркутском мальчике-герое, спасшем девочку от педофила

, 13:42 | Ниса Мурзанаева Видео 95

Дрессировщик побывал на бое Емельяненко и Кокляева, где Вячеслав Дорошенко вручил чемпионский пояс победителю.

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Фото, видео: IZ.RU

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 31

Народный артист РФ, дрессировщик Эдгард Запашный накануне посетил грандиозное спортивное событие — бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева. Именно там знаменитость поделился мнением по поводу героического поступка иркутского школьника Славы Дорошенко. Подросток спас маленькую девочку от насильника. Подвиг юноши не остался незамеченным — он был удостоен чести вручать победителю поединка чемпионский пояс.

По мнению Эдгарда Запашного, иркутский школьник до сих пор не может осознать масштаба совершенного им подвига. Дрессировщика радует то, что общественность так тепло отнеслась к юному герою.

«Люди, которые делают хорошие вещи, не осознают, что они герои в глазах других. Это и природная скромность, и та череда событий, к которой они не были готовы. Самое главное, что общество признает в этом всем героизм и ставит таких детей себе же в пример», — сказал Запашный.

Поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева прошел накануне на «ВТБ Арене». Профессиональный боец ММА нокаутировал противника в первом раунде. За одержанную победу спортсмен был награжден одним миллионом рублей и чемпионским поясом, который ему вручил Слава Дорошенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко похвалил иркутского школьника-героя.

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Бой Емельяненко и Кокляева 31
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