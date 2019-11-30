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«Нужно отмечать такие примеры»: Шлеменко похвалил иркутского школьника-героя

, 12:35 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное интервью 325

Российский боец смешанных единоборств прокомментировал итоги боя года между Емельяненко и Кокляевым.

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Фото, видео: ren.tv, 5-tv.ru

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 27

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко похвалил иркутского школьника Славу Дорошенко, накануне вручившего чемпионский пояс Александру Емельяненко после победы над Михаилом Кокляевым. Подростка пригласили на бой после того, как он спас девятилетнюю девочку от насильника.

«Я рад, что у нас начали отмечать такие примеры. Потому что положительные примеры всегда нужно отмечать и показывать по телевизору для того, чтобы их было больше», — уверен боец ММА.

Александр Шлеменко также прокомментировал встречу Емельяненко и Кокляева. Спортсмен отметил, что тяжелоатлет провел хорошую подготовку перед боем, однако это не смогло компенсировать недостаток опыта.

«Функционально Михаил был готов хорошо. Провел отличную работу, сбросил много веса. Но технически… И опыта у него не было — это видно. Хотя Емельяненко и работал легко, не во всю силу, это было видно. Для него бой получился легкой прогулкой», — заявил боец.

По мнению Шлеменко, организаторы масштабного спортивного мероприятия постарались на славу.

«Все было организовано на достойном уровне», — сказал боец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что иркутский школьник поделился впечатлениями от боя Емельяненко и Кокляевым. Именно мальчику-герою выпала честь вручить чемпионский пояс победителю поединка.

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 27
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