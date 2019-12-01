  1. Пятый канал
  4. Надежда Савченко рассказала об отвращении к Порошенко — видео

Надежда Савченко рассказала об отвращении к Порошенко — видео

, 13:38 | Светлана Александрова Видео 18

По словам, бывшего депутата Верховной рады, в экс-президенте ей неприятно все, что он говорит, а также его жадность и алчность.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Сивков Петр, YouTube @ISLND TV

Тема:
Украинский кризис 279

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала в интервью YouTube-каналу ISLND TV о своем отвращении к бывшему президенту Незалежной Петру Порошенко. Такие чувства политик вызвал у нее во время личной встречи, когда еще стоял во главе государства.

«Человек отвратительный. Неприятно все — реакции, жадность, то, что он говорит», — цитирует URA.RU Савченко в интервью youtube-каналу ISLND TV.

Она также обвинила Порошенко в алчности. К такому выводу Савченко пришла, когда экс-президент говорил о «кровных 180 миллионов гривен», отданных им на нужды фронта. По ее словам, он говорил о деньгах с такой болью, а в его глазах буквально стояли слезы, что она поняла, что он просто жадный и алчный человек.

Как ранее сообщал 5-tv.ru бывшая украинская летчица обвинялась в России в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина и мирных жителей Донбасса, а также в незаконном пересечении российско-украинской границы. В 2016 году суд приговорил ее к 22 годам лишения свободы. Позже она была помилована и отправлена на родину, где была избрана депутатом Рады. Некоторое время спустя на Украине Савченко арестовали по подозрении к подготовке терактов в центре Киева, но освободили в апреле 2019. Последние выборы в парламент она проиграла — за нее проголосовали всего восемь человек.

Тема:
Украинский кризис 279
29 нояб
Парламент ДНР принял закон о государственной границе
28 нояб
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
28 нояб
На Украине разгорается скандал с прослушкой директора Госбюро расследований
28 нояб
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
28 нояб
«Это серьезный шаг навстречу»: Дейнего о старте переговоров об особом статусе Донбасса
26 нояб
Зеленский посулил украинцам «ценный подарок» за помощь в поимке контрабандиста
26 нояб
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
26 нояб
«Нафтогаз» пригрозил перекачивать транзитный газ из РФ в свои хранилища
26 нояб
Зеленский обозначил отношения Украины и России как сложные
25 нояб
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту российского газа

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Гороскоп на 1 декабря: Солнце в Близнецах призывает побыть с друзьями

Последние новости

13:55
Порядка 200 футбольных фанатов «Спартака» задержаны в Петербурге
13:44
«Папа просто счастлив»: Дочь Маликова поймала букет невесты на свадьбе в Париже
13:38
Надежда Савченко рассказала об отвращении к Порошенко — видео
13:24
Жена внука Аллы Пугачевой показала, в каком виде ходит на даче — фото
13:10
Автомобиль врезался в группу людей на остановке в Благовещенске
12:58
«Чисто киллер!»: Любовь Толкалина взялась за оружие — фото

Сейчас читают

Гороскоп на 1 декабря: Солнце в Близнецах призывает побыть с друзьями
«Малявочки»: видео Лазарева с детьми заставило фанатов растаять
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 декабря

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]