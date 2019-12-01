Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала в интервью YouTube-каналу ISLND TV о своем отвращении к бывшему президенту Незалежной Петру Порошенко. Такие чувства политик вызвал у нее во время личной встречи, когда еще стоял во главе государства.

«Человек отвратительный. Неприятно все — реакции, жадность, то, что он говорит», — цитирует URA.RU Савченко в интервью youtube-каналу ISLND TV.

Она также обвинила Порошенко в алчности. К такому выводу Савченко пришла, когда экс-президент говорил о «кровных 180 миллионов гривен», отданных им на нужды фронта. По ее словам, он говорил о деньгах с такой болью, а в его глазах буквально стояли слезы, что она поняла, что он просто жадный и алчный человек.

Как ранее сообщал 5-tv.ru бывшая украинская летчица обвинялась в России в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина и мирных жителей Донбасса, а также в незаконном пересечении российско-украинской границы. В 2016 году суд приговорил ее к 22 годам лишения свободы. Позже она была помилована и отправлена на родину, где была избрана депутатом Рады. Некоторое время спустя на Украине Савченко арестовали по подозрении к подготовке терактов в центре Киева, но освободили в апреле 2019. Последние выборы в парламент она проиграла — за нее проголосовали всего восемь человек.