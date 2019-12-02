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Российские военные расширяют зону воздушного патрулирования в Сирии

, 7:42 Эфирная новость 18

Вертолеты РФ сопровождают колонны военной полиции и помогают пресечь попытки террористов сорвать гуманитарные акции.

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Фото, видео: ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4472

Российские военные расширяют зону воздушного патрулирования в Сирии. Наши вертолеты сопровождают колонны военной полиции и помогают пресечь попытки террористов сорвать гуманитарные акции. Вылеты каждый раз сопряжены с огромной опасностью. Только за минувшие сутки в зоне деэскалации боевики нарушили режим прекращения огня 27 раз. В одном из рейдов принял участие корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российские медики помогли жителям Пальмиры.

Тема:
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