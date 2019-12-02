Российские военные расширяют зону воздушного патрулирования в Сирии. Наши вертолеты сопровождают колонны военной полиции и помогают пресечь попытки террористов сорвать гуманитарные акции. Вылеты каждый раз сопряжены с огромной опасностью. Только за минувшие сутки в зоне деэскалации боевики нарушили режим прекращения огня 27 раз. В одном из рейдов принял участие корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российские медики помогли жителям Пальмиры.