«Мама всегда рядом»: Дочь Началовой впервые отметила день рождения без певицы

Дочь российской певицы Юлии Началовой, скончавшейся в марте 2019 года, отпраздновала первый день рождения после смерти матери. Наследнице звезды Вере исполнилось 13 лет.

Свой персональный праздник малышка отметила в кругу родных и близких. Отец девочки футболист Евгений Алдонин, который развелся с исполнительницей еще в 2011 году, устроил для именинницы настоящее торжество.

Кадрами с праздника спортсмен поделился на своей странице в Instagram. На одном из них он нежно обнимает свою дочь. В подписи к посту, он признался, что очень любит повзрослевшую красавицу.

«Сегодня старшенькой 13! Верочка, мы тебя очень любим!», — отметил Алдонин.

Instagram @evgeny_aldonin

Подписчики присоединились к поздравлениям отца Веры.

«С днем рождения Верочку! Будь счастлива! Повезло с папой!»

«А справа мама…всегда рядом. Верочка, будь счастлива!»

«С днем рождения доченьку, всего самого наилучшего!» — писали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестренка дочери певицы Юлии Началовой Веры Алдониной вышла на свою первую прогулку с братом.