Сестренка дочери Юлии Началовой вышла на свою первую прогулку

Сестренка дочери певицы Юлии Началовой Веры Алдониной вышла на свою первую прогулку с братом. Нынешняя супруга футболиста Евгения Алдонина — Ольга —поделилась в сторис в Instagram двумя фотографиями, которые были сделаны с разницей в три года. На первом снимке 2016 года Вера Алдонина гуляет со своим крохотным братиком Артемом. А на втором — уже подросший Артем позирует с Анжеликой, которая находится в коляске. Дочь в семье футболиста родилась 23 ноября.

Instagram @evgeny_aldonin

После расставания с Юлией Началовой Евгений Алдонин женился на Ольге. Известно, что дочь Вера от первого брака Евгения много времени проводит со своей мачехой. Они очень дружны. Также известно, что Вера Алдонина этим летом ездила с новой семьей своего отца на отдых в Турцию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Алдонина (@ole_ole4ka) 25 Июн 2019 в 9:23 PDT

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывший муж Юлии Началовой с женой и сыном проводили дочь Веру в школу.