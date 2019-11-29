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Сестренка дочери Юлии Началовой вышла на свою первую прогулку

, 16:32 | Мия Субботина Фото 99

Снимком в своем Instagram-аккаунте поделилась супруга Евгения Алдонина.

Фото: Instagram @evgeny_aldonin

Тема:
Юлия Началова 160

Сестренка дочери певицы Юлии Началовой Веры Алдониной вышла на свою первую прогулку с братом. Нынешняя супруга футболиста Евгения Алдонина — Ольга —поделилась в сторис в Instagram двумя фотографиями, которые были сделаны с разницей в три года. На первом снимке 2016 года Вера Алдонина гуляет со своим крохотным братиком Артемом. А на втором — уже подросший Артем позирует с Анжеликой, которая находится в коляске. Дочь в семье футболиста родилась 23 ноября.

Instagram @evgeny_aldonin

После расставания с Юлией Началовой Евгений Алдонин женился на Ольге. Известно, что дочь Вера от первого брака Евгения много времени проводит со своей мачехой. Они очень дружны. Также известно, что Вера Алдонина этим летом ездила с новой семьей своего отца на отдых в Турцию.

 
 
 
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Публикация от Ольга Алдонина (@ole_ole4ka)

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывший муж Юлии Началовой с женой и сыном проводили дочь Веру в школу.

Тема:
Юлия Началова 160
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