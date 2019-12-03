Тимур Батрутдинов рассказал об «аллергии на свадьбы»

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов испытывает неоднозначные чувства к такому важному в жизни большинства людей событию как свадьба. Артист рассказал ведущей программы «А поговорить?» Ирине Шихман, что в свое время ему довелось поработать тамадой на множестве вечеринок по случаю бракосочетаний, и далеко не все они заканчивались успешно.

Батрутдинов отметил, что этот опыт в карьере состоялся у него в Петербурге, еще до присоединения к Comedy Club. Тогда он встречался с девушкой — управляющей ресторана, и именно там он был ведущим торжеств.

По его словам, он провел более сотни церемоний, зачастую даже по две одновременно в разных залах, возвращаясь к тем и другим гостям после танцевальной паузы.

Тимур припомнил один из самых неприятных случаев, когда брат невесты очень быстро перебрал с алкоголем и стал избивать жениха, нанеся ему увечья.

«У меня аллергия на свадьбы. Когда свадьба будет у меня, она будет для моей избранницы и для родственников, но не для меня, потому что я знаю эту кухню изнутри. Бывало такое, что даже невеста заигрывала со мной», — рассказал он.

Сам же 41-летний успешный шоумен и юморист по-прежнему остается холост, несмотря на армию поклонниц по всей стране. При этом не утихают слухи, что завидный жених на самом деле не просто друг певице Ольге Бузовой. Особенно фанатов взбудоражили их совместные фото в свадебных нарядах.