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Венгрия попросила Россию о помощи в защите нацменьшинств на Украине

, 18:33 | Игорь Рязов Видео 624

Спикер Госдумы заявил, что Киеву нужно изменить свое отношение к малым народам страны.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Artur Widak, Konstantin Kokoshkin, Philipp von Ditfurth, ТАСС / Zuma

Тема:
Украинский кризис 285

Парламент Венгрии обратился к Государственной думе РФ с просьбой объединить усилия для защиты прав языковых меньшинств на Украине. Сообщает ФАН.

Как отметили в нижней палате парламента, проживающие на Украине представители нацменьшинств лишились права на изучение своего родного языка после принятия закона о языке. Поэтому необходимо активнее защищать права нацменьшинств на Украине. В частности, во время выступлений на международных площадках.

В Госдуме отметили, что 36% населения Украины — русскоязычные. В стране также живут венгры и поляки. В связи с этим Киеву нужно задуматься над отношением к своим малым народам, считают в нижней палате парламента.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Венгрия начала отбирать паспорта, выданные ранее жителям украинского Закарпатья.

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