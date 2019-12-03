  1. Пятый канал
  4. Украина и Россия заключили десятилетний договор по транзиту нефти

Украина и Россия заключили десятилетний договор по транзиту нефти

, 16:53 | Василий Заика Фото 270

Соответствующее соглашение между компаниями «Укртранснафта» и «Транснефть» было подписано 3 декабря.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Facebook / ukrtransnafta

Тема:
Украинский кризис 284

Украина и Россия заключили десятилетний договор по транзиту нефти по территории Незалежной. Соответствующее соглашение между компаниями «Укртранснафта» и «Транснефть» было подписано сторонами 3 декабря, сообщается Facebook-аккаунте украинского оператора системы магистральных нефтепроводов.

Отмечается, что срок действия договора с 1 января 2020 года по 1 января 2030 года. Согласно документу, украинская сторона гарантирует безопасную и бесперебойную работу нефтетранспортной системы Незалежной на долгосрочной основе.

Facebook / ukrtransnafta

Помимо прочего, в «Укртранснафта» сообщили о получении от «Транснефти» компенсации в сумме 4,2 миллиона евро за резервирование мощностей, вызванных попаданием хлорорганики в украинский участок нефтепровода «Дружба» в апреле 2019 года.

Представители оператора системы магистральных нефтепроводов Незалежной отметили, что объем выплаченных средств не является окончательным в силу того, что российская компания продолжает резервировать мощности «Укртранснафты».

В свою очередь, топ-менеджмент «Транснефти» рассчитывает завершить оценку последствий загрязнения нефтепровода и выплаты компенсации к середине 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Литве задержан фигурант по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба».

Тема:
Украинский кризис 284
3 дек
СКР заочно предъявил обвинение бывшему украинскому депутату Мосийчуку
2 дек
На Украине заявили о готовности «принять пару областей» России
2 дек
На Украине объявили о победе над Россией на мировом рынке вооружений
1 дек
Небесное разоблачение: как жертв ДТП и других происшествий на Украине записали в героев революции
1 дек
Надежда Савченко рассказала об отвращении к Порошенко — видео
29 нояб
Парламент ДНР принял закон о государственной границе
28 нояб
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
28 нояб
На Украине разгорается скандал с прослушкой директора Госбюро расследований
28 нояб
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
28 нояб
«Это серьезный шаг навстречу»: Дейнего о старте переговоров об особом статусе Донбасса

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.14
-0.27 71.06
0.09
Гороскоп на 3 декабря: Луна в Рыбах благоприятствует романтическим делам

Последние новости

17:42
Предприниматель после ссоры подстрелил главу администрации в Нижегородской области
17:34
Гарик Харламов снимет фильм про свое альтер эго — Эдуарда Сурового
17:25
Гуманитарный форум «От знания к действию» проходит в Москве
17:21
Молодую нянечку из Дагестана подозревают в убийстве подопечной
17:15
Отец четверых детей Эмин Агаларов мечтает добавить в «команду» еще парочку
17:08
Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Белгородской области есть ребенок

Сейчас читают

«Мисс интрига»: дочь Лободы попросила у мамы братика
Как западные СМИ отреагировали на запуск «Силы Сибири»
Названа главная опасность от просмотра порнофильмов — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]