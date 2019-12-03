Украина и Россия заключили десятилетний договор по транзиту нефти по территории Незалежной. Соответствующее соглашение между компаниями «Укртранснафта» и «Транснефть» было подписано сторонами 3 декабря, сообщается Facebook-аккаунте украинского оператора системы магистральных нефтепроводов.

Отмечается, что срок действия договора с 1 января 2020 года по 1 января 2030 года. Согласно документу, украинская сторона гарантирует безопасную и бесперебойную работу нефтетранспортной системы Незалежной на долгосрочной основе.

Facebook / ukrtransnafta

Помимо прочего, в «Укртранснафта» сообщили о получении от «Транснефти» компенсации в сумме 4,2 миллиона евро за резервирование мощностей, вызванных попаданием хлорорганики в украинский участок нефтепровода «Дружба» в апреле 2019 года.

Представители оператора системы магистральных нефтепроводов Незалежной отметили, что объем выплаченных средств не является окончательным в силу того, что российская компания продолжает резервировать мощности «Укртранснафты».

В свою очередь, топ-менеджмент «Транснефти» рассчитывает завершить оценку последствий загрязнения нефтепровода и выплаты компенсации к середине 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Литве задержан фигурант по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба».