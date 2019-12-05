МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

Украинский МИД пригрозил Казахстану демаршем за слова президента республики Касым-Жомарта Токаева о Крыме, сообщает ФАН.

В заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Незалежной Екатерины Зеленко, опубликованном в Facebook, отмечается, что киевские власти выражают глубокую обеспокоенность высказываниями лидера Казахстана об отрицании аннексии полуострова.

Представитель МИД Украины считает, что заявление Касым-Жомарта Токаева идет вразрез «сложившимся принципам взаимоотношений двух стран и международно-признанной позиции по Крыму, зафиксированной в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН».

«Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши», — заявила Екатерина Зеленко.

Facebook @UkraineMFA

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Казахстана заявил, что слово «аннексия» не применимо к Крыму. Касым-Жомарт Токаев дал интервью телеканалу Deutsche Welle накануне визита в Германию.