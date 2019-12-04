Президент Казахстана заявил, что слово «аннексия» не применимо к Крыму

Слово «аннексия» не применимо к произошедшему в Крыму в 2014 году. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle накануне визита в Германию.

«Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, „аннексией“. <…> Что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», — цитирует Токаева «Интерфакс».

Отвечая на вопрос, был ли страна напугана событиями в Крыму и на востоке Украины, Токаев ответил, что никакого страха не было, поскольку у Казахстана сложились добрососедские и «абсолютно доверительные» отношения с Москвой.

«Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства», — сказал президент Казахстана.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным и соответствующим воле населения вхождение полуострова в состав Российской Федерации в результате референдума в марте 2014 года.