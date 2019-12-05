Два заминированных автомобиля взорвались в сирийском городе Рас-эль-Айн, расположенном на севере арабской республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека. Еще шестеро получили ранения.

На фото и видео с места происшествия видно, что от одного из взорванных автомобилей почти ничего не осталось. На кадрах люди пытаются сбить отрытое пламя.

Днем ранее в Рас-эль-Айне произошел аналогичный взрыв. Тогда так же погибли два человека и шестеро пострадали. Город находится под контролем турецких военных.

Несколько часов назад 5-tv.ru также сообщал, что в Сирии десять человек погибли при обстреле спортивного клуба.