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Два автомобиля взорвались в сирийском городе Рас-эль-Айн — фото и видео

, 17:17 | Игорь Рязов Видео 26

По предварительным данным, погибли два человека, шестеро пострадали.

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Фото, видео: Twitter @MahmoudAlsido, @studies_nors

Тема:
Война в Сирии 4479

Два заминированных автомобиля взорвались в сирийском городе Рас-эль-Айн, расположенном на севере арабской республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека. Еще шестеро получили ранения.

На фото и видео с места происшествия видно, что от одного из взорванных автомобилей почти ничего не осталось. На кадрах люди пытаются сбить отрытое пламя.

Днем ранее в Рас-эль-Айне произошел аналогичный взрыв. Тогда так же погибли два человека и шестеро пострадали. Город находится под контролем турецких военных.

Несколько часов назад 5-tv.ru также сообщал, что в Сирии десять человек погибли при обстреле спортивного клуба.

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