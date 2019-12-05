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Ветеран поблагодарил Путина за приглашение на парад Победы

, 18:08 | Карина Бернтгольц Видео 12

После того, как 96-летний житель Ейска обратился на «прямую линию» с просьбой пригласить его на парад, глава РФ пообещал ему на мероприятии почетное место.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

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«Прямая линия с Владимиром Путиным» — 2019 139

Ветеран Великой Отечественной войны поблагодарил президента России Владимира Путина за приглашение на парад Победы. Ранее глава РФ пообещал почетное место на мероприятии 96-летнему жителю из Ейска, обратившегося на «прямую линию» с просьбой получить возможность увидеть московский парад 9 мая вживую.

«Считайте, что уже пригласил. Передайте ему, пожалуйста, что я его лично приглашаю. Дадим ему хорошее почетное место, так, чтоб удобно было сидеть и он все видел», — заявил Путин.

После того, как российский лидер лично пригласил мужчину в столицу, с ним связались представители движения «Волонтеры победы» и сообщили радостную новость. Ветеран был приятно удивлен тому, что его желание сбылось.

«Спасибо! Спасибо!» — воскликнул мужчина в ответ на приглашение посетить парад Победы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что юбилейную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне учредил президент РФ Владимир Путин.

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