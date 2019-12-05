Ветеран поблагодарил Путина за приглашение на парад Победы

Ветеран Великой Отечественной войны поблагодарил президента России Владимира Путина за приглашение на парад Победы. Ранее глава РФ пообещал почетное место на мероприятии 96-летнему жителю из Ейска, обратившегося на «прямую линию» с просьбой получить возможность увидеть московский парад 9 мая вживую.

«Считайте, что уже пригласил. Передайте ему, пожалуйста, что я его лично приглашаю. Дадим ему хорошее почетное место, так, чтоб удобно было сидеть и он все видел», — заявил Путин.

После того, как российский лидер лично пригласил мужчину в столицу, с ним связались представители движения «Волонтеры победы» и сообщили радостную новость. Ветеран был приятно удивлен тому, что его желание сбылось.

«Спасибо! Спасибо!» — воскликнул мужчина в ответ на приглашение посетить парад Победы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что юбилейную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне учредил президент РФ Владимир Путин.