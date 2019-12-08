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От Дудя до Бекмамбетова: Кто стал лауреатами российской веб-премии

, 5:41 | Игорь Рязов Видео 13

Жюри выделило Ксению Собчак, Юрия Дудя, Михаила Шаца и Леондида Парфенова и других медиа-персон.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Щербак

Церемония награждения в рамках второй российской премии в области веб-индустрии прошла в 7 декабря в Цифровом деловом пространстве в Москве. Ведущими мероприятия стали Иван Ургант и Александр Гудков.

Звание «Онлайн-персона года» было присуждено журналистке Ксении Собчак. Победителем в номинации «Лучший документальный проект» стал фильм Юрия Дудя «Колыма». Интервьюером года был признан Николай Солодников за проект «Еще не Познер».

Дмитрия Грачев получил премию «Лучший веб-сериал» за проект «Омар в большом городе». Лучшим сериалом для онлайн-платформы признан «Шторм» Бориса Хлебникова. Главным онлайн-событием назван взрыв популярности соцсети TikTok

Также жюри отметило шоу Comment Out от студии Чикен Карри, тревел-выпуски Антона Птушкина, шоу «Парфенон» Леонида Парфенова и другие проекты.

Специальный приз за поддержку и развитие веб-индустрии получил Тимур Бекмамбетов. Телеведущий Михаил Шац был отмечен в специальной номинации «Онлайн-Шац года». Спецпризы также получили создатели сериалов «Домашний арест», «Миллионер из Балашихи» и «Трудные подростки».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юрий Дудь в третий раз стал «Человеком года» GQ. Причиной стал его фильм «Колыма».

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