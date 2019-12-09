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В WADA объяснили свое решение защитой «чистых» российских спортсменов

, 17:17 | Василий Заика Видео 103

По словам главы WADA Крэйга Риди, не замешанные в манипуляциях атлеты смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

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Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр? Бобылев Сергей; РИА Новости / Алексей Витвицкий, Алексей Филиппов

Тема:
Допинговый скандал 287

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что решение организации об отстранении российских спортсменов от участия в международных турнирах на четыре года направлено на защиту атлетов, которые не были замешаны в манипуляциях, сообщает ТАСС.

По его словам, данные меры, кроме прочего, должны послужить наказанием для виновных в нарушениях.

«Решение имеет своей целью наказать виновные стороны и продемонстрировать, что такое поведение не является допустимым. Это решение призвано наказать тех, кто допустил нарушение, защитить тех, кто таких нарушений не совершал», — сказал Крэйг Риди.

Руководитель агентства также отметил, что «чистые» российские спортсмены смогут участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе.

«Мы готовы применить санкции к тем, кто причастен к этим манипуляциям, и дать возможность выступать „чистым“ спортсменам», — заявил глава WADA.

В свою очередь, глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор подчеркнул, что агентству известны имена 145 российских спортсменов, допинг-пробы которых были изменены в московской лаборатории.

«Да, мы знаем кто эти 145 спортсменов. Если они все еще выступают, то их участие в Олимпийских играх будет заблокировано», — заявил Джонатан Тэйлор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что решение WADA не коснется проведения матчей Евро-2020 и финала Лиги чемпионов в Петербурге.

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