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Решение WADA не коснется проведения матчей Евро-2020 и финала Лиги чемпионов в Петербурге

, 14:59 | Василий Заика Видео 81

Сборная России по футболу сыграет на Чемпионате Европы под флагом страны.

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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр, Демьянчук Александр, Феоктистов Дмитрий; www.globallookpress.com / Jürgen Schwarz

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Допинговый скандал 283 Чемпионат Европы по футболу 2020 57 Лига чемпионов УЕФА 14

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от международных соревнований не коснется проведения матчей Чемпионата Европы-2020 и финала Лиги чемпионов-2021 в Петербурге, сообщает Интерфакс.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), почетный член UEFA и FIFA Вячеслав Колосков заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций не намерен отменять проведение игр в Северной столице.

«Это решение никак не коснется проведения матчей чемпионата Европы 2020 года и финала Лиги чемпионов. Решение WADA не отменит решение UEFA, оснований для этого нет. Матчи Евро-2020 и финал Лиги чемпионов в 2021 году состоятся в России», — сказал Вячеслав Колосков.

Глава оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заверил, что наша сборная, несмотря на решение WADA, выйдет на поле в рамках турнира под флагом РФ.

«На Евро решение WADA по России никак не скажется. Петербург готовится к турниру, нет сомнений, что город проведет его на высшем уровне. Это континентальное первенство при всем масштабе происходящего. Об этом забывать не надо. Российская сборная выступит на Евро как положено — с флагом, гимном», — цитирует Алексея Сорокина ТАСС.

В РФС, в свою очередь, выразили надежду, что FIFA не станет вводить ограничения в отношении национальных сборных России и организации мероприятий в стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в Олимпиадах.

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