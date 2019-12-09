Решение WADA не коснется проведения матчей Евро-2020 и финала Лиги чемпионов в Петербурге

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от международных соревнований не коснется проведения матчей Чемпионата Европы-2020 и финала Лиги чемпионов-2021 в Петербурге, сообщает Интерфакс.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), почетный член UEFA и FIFA Вячеслав Колосков заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций не намерен отменять проведение игр в Северной столице.

«Это решение никак не коснется проведения матчей чемпионата Европы 2020 года и финала Лиги чемпионов. Решение WADA не отменит решение UEFA, оснований для этого нет. Матчи Евро-2020 и финал Лиги чемпионов в 2021 году состоятся в России», — сказал Вячеслав Колосков.

Глава оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заверил, что наша сборная, несмотря на решение WADA, выйдет на поле в рамках турнира под флагом РФ.

«На Евро решение WADA по России никак не скажется. Петербург готовится к турниру, нет сомнений, что город проведет его на высшем уровне. Это континентальное первенство при всем масштабе происходящего. Об этом забывать не надо. Российская сборная выступит на Евро как положено — с флагом, гимном», — цитирует Алексея Сорокина ТАСС.

В РФС, в свою очередь, выразили надежду, что FIFA не станет вводить ограничения в отношении национальных сборных России и организации мероприятий в стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в Олимпиадах.