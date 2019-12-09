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WADA: сборная России по футболу должна выступать на ЧМ-2022 без флага и гимна

, 17:40 | Василий Заика Видео 94

По словам главы комитета по соответствию Джонатана Тейлора, данные ограничения на отборочный турнир распространяться не будут.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Филиппов; ТАСС / Вячеслав Евдоким; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор заявил, что сборная РФ по футболу, в случае прохождения отбора в финальную часть Чемпионата мира-2022 в Катаре, должна выступать в нейтральном статусе без флага страны и гимна, сообщает ТАСС.

«Если они квалифицируются, а я не знаю, произойдет ли это, это будет команда нейтральных спортсменов. Российского флага и представителей России там не будет», — заявил Джонатан Тейлор.

Руководитель комитета пояснил, что данные ограничительные меры не будут распространяться на отборочную часть Чемпионата мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-президент WADA требовала применить к России более жесткие санкции. По словам Линды Хеллеланд, РФ стоило бы извиниться за боль, которую она причинила болельщикам и спортсменам.

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