Акция протеста возле офиса президента Украины завершилась

За ходом «нормандского саммита» пристально следили и в Киеве. Около тысячи человек собрались возле офиса президента. Прямо на улице были установлены телевизоры, по которым шла трансляция из Парижа.

После итоговой пресс-конференции собравшиеся решили, что президент Зеленский «красные линии «не перешел, и, по их мнению, национальные интересы Незалежной не сдал.

Затем митингующие стали петь патриотичные песни и разошлись по домам.

Напомним, что акция «Стража на Банковской» была организована националистами и сторонниками экс-президента Порошенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи.