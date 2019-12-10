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Акция протеста возле офиса президента Украины завершилась

, 6:38 Эфирная новость 15

Митингующие разошлись по домам после окончания итоговой пресс-конференции «нормандского саммита».

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Фото, видео: ТАСС/ZEUS, 5-tv.ru

Тема:
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За ходом «нормандского саммита» пристально следили и в Киеве. Около тысячи человек собрались возле офиса президента. Прямо на улице были установлены телевизоры, по которым шла трансляция из Парижа.

После итоговой пресс-конференции собравшиеся решили, что президент Зеленский «красные линии «не перешел, и, по их мнению, национальные интересы Незалежной не сдал.

Затем митингующие стали петь патриотичные песни и разошлись по домам.

Напомним, что акция «Стража на Банковской» была организована националистами и сторонниками экс-президента Порошенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи.

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