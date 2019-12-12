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Террористы готовят новую провокацию с химоружием в Сирии

, 22:45 | Василий Заика Видео 16

Боевики перебрасывают тяжелое вооружение в направлении Алеппо, об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР.

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Фото, видео: ТАСС/ Mouneb Taim, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4485

Российскими разведчиками установлены факты перемещения боевиками запрещенной в РФ группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* тяжелых видов вооружения в направлении сирийского Алеппо и Абу-Эд-Духура. Об этом в ходе брифинга заявил глава Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР Юрий Боренков.

«В течение двух прошедших суток российскими средствами разведки зафиксировано перемещение реактивных систем залпового огня и бронетехники незаконных вооруженных формирований», — цитирует Юрия Боренкова Интерфакс.

Помимо прочего, в ЦПВС отметили, что террористами указанной группировки совместно с представителями псевдогуманитарной организации «Белые каски» ведется подготовка инсценировок применения химического оружия и разрушения гражданских объектов в Идлибской зоне деэскалации.

По словам Юрий Боренкова, целью данных провокаций является подготовка фото- и видеоматериалов для дальнейшего распространения в сети, а также публикаций в ближневосточной и западной прессе для дискредитации правительственных сил Сирии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские медики в Сирии оказывают помощь мирным жителям.

* — запрещена в РФ.

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