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Российские медики в Сирии оказывают помощь мирным жителям

, 7:47 Эфирная новость 24

Также удалось сохранить крупнейшее в стране зернохранилище, которое служило форпостом боевикам.

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Фото, видео: ТАСС/ZEUS, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4484

Символ экономической независимости Сирии переживает второе рождение. Крупнейшее в стране зернохранилище, которое несколько лет служило боевикам своеобразным форпостом, теперь в безопасности. Здание удалось сохранить практически нетронутым, но, чтобы запустить элеватор, нужны рабочие руки, которых пока нет.

Среди местного населения практически не осталось физически здоровых людей, способных поднять производство. Медицинской помощи катастрофически не хватало. Здесь даже простые лекарства были в дефиците.

Оздоровлением сирийцев занялись российские военные врачи.

Денис Кулага все расскажет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийскую Ракку.

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