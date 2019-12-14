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  4. Украинского депутата заподозрили в изнасиловании школьницы

Украинского депутата заподозрили в изнасиловании школьницы

, 4:01 | Нюра Незванова 19

По версии следствия, чиновник одного из советов Волынской области пробрался в дом к подростку и надругался над ней.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Украинский кризис 307

Депутата на Украине подозревают в изнасиловании 15-летней девочки. О происшествии стало известно 12 декабря. Информацию о случившемся разместила прокуратура Волынской области на своем сайте.

По данным ведомства, депутат одного из созывов пробрался в соседский дом, где в тот момент находилась 15-летняя девочка. Мужчина воспользовался тем, что ее родителей не было дома и изнасиловал подростка.

В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения для депутата. Предполагаемый злоумышленник может отправиться за решетку на пять лет.

Расследование этого происшествия продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что девочку-подростка похитили и изнасиловали на окраине Петербурга.

Тема:
Украинский кризис 307
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