Украинского депутата заподозрили в изнасиловании школьницы

Депутата на Украине подозревают в изнасиловании 15-летней девочки. О происшествии стало известно 12 декабря. Информацию о случившемся разместила прокуратура Волынской области на своем сайте.

По данным ведомства, депутат одного из созывов пробрался в соседский дом, где в тот момент находилась 15-летняя девочка. Мужчина воспользовался тем, что ее родителей не было дома и изнасиловал подростка.

В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения для депутата. Предполагаемый злоумышленник может отправиться за решетку на пять лет.

Расследование этого происшествия продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что девочку-подростка похитили и изнасиловали на окраине Петербурга.