Президент Франции приедет в Москву на празднование Дня Победы

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил желание приехать в Москву на празднование Дня Победы в Москву. Эммануэль Макрон прибудет в российскую столицу 9 мая 2020 года. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на заявление посла Пятой республики в Российской Федерации Сильви Берманн.