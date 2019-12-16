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Президент Франции приедет в Москву на празднование Дня Победы

, 16:04 | Алиса Маркова 6

Эммануэль Макрон выразил желание посетить российскую столицу 9 мая 2020 года.

Фото: Zuma\TASS

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил желание приехать в Москву на празднование Дня Победы в Москву. Эммануэль Макрон прибудет в российскую столицу 9 мая 2020 года. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на заявление посла Пятой республики в Российской Федерации Сильви Берманн.

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