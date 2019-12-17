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  4. Спартанцы Бовта: что скрывалось за стенами трехэтажного коттеджа в Ленобласти

Спартанцы Бовта: что скрывалось за стенами трехэтажного коттеджа в Ленобласти

, 6:20 Эфирная новость 1 536

Все более шокирующие факты открываются из жизни многодетной семьи, где накануне нашли арсенал оружия. Мать и отец — двоюродные брат с сестрой. Мужчина при этом семь лет насиловал одну из дочерей.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Под Петербургом в доме многодетной семьи обнаружили целый арсенал — полицейские подозревают, что вышли на участников секты. В ходе обыска правоохранители нашли оружие, бронежилеты, гранаты и другие боеприпасы.

В доме проживали восемь детей — по предварительным данным, хозяин дома насиловал одну из своих дочерей. А жена главы семьи является ему двоюродной сестрой.

Шокирующие детали и эксклюзивные кадры — в сюжете Сергея Лескова.

Автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы, гранаты, наручники, бронежилеты. Оперативники выносят из дома целый арсенал оружия.

Рядом с коттеджем, в котором нашли склад боеприпасов, оцепили всю улицу. Полиция, омон, машины разминирования. Подойти ближе уже не возможно. На месте работают оперативники и криминалисты.

Когда в шикарный особняк в пригороде Петербурга пришли полицейские, хозяин повел себя явно неадекватно. Зачем-то представился полковником спецслужб и наотрез отказался впускать правоохранителей. Во время осмотра сразу стало понятно, почему: дом был буквально забит оружием, здесь даже свой тир есть.

Владелец коттеджа 46 летний Андрей Бовт. На первый взгляд вполне добропорядочный гражданин: отец восьмерых детей, ни в каких скандалах замечен не был. Не очень общителен — говорят соседи: здоровался иногда, ни с кем в коттеджном поселке не дружил.

От соседних домов коттедж отличается резко. На окнах решетки, во дворе огромный православный крест. А внутри и вовсе обстановка спартанская. Голые стены, турники и очень много икон. Дети на улице почти не появлялись.

Подробности жизни семьи шокировали. Жена Андрея Бовта оказывается — его двоюродная сестра. Детей они даже в школу не отпускали.

Из дома подозреваемого доставили в следственный отдел по городу Гатчина. Допрос продолжалась несколько часов, практически всю ночь. Здесь же ему предъявили и первые обвинения.

На первом же допросе выяснилось — Андрей Бовт насиловал собственную дочь. Сейчас девочке 13, и продолжалось это на протяжении последних семи лет. Уже возбуждено уголовное дело, следователи выясняют, почему мать не препятствовала издевательствам.

Кроме того, предстоит узнать, для чего Бовту понадобился такой внушительный арсенал, и какие еще секреты скрывали за этим высоким забором.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры выноса оружия из злополучного дома.

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