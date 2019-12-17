В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры выноса из дома в Ленобласти арсенала оружия, изъятого в многодетной семье в деревне Химози Гатчинского района.

Сотрудники ФСБ нагрянули в трехэтажный коттедж вечером. СМИ ранее распространили фотографии изъятого вооружения у многодетного отца. Как сообщил эксперт, среди найденного, возможно, присутствуют Автоматы «Кедр», Калашникова, Пистолет Макарова и другое боевое оружие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в отношении 46-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о педофилии. По версии следствия, он на протяжении последних семи лет имел сексуальную связь со своей дочерью, которой в настоящее время 13 лет.