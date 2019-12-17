Танкисты ВВО атаковали «противника» в Лаосе

Российские и лаосские танкисты нанесли удар по условным террористам. В Лаосе, на полигоне Бан Пэн, стартовала активная фаза первых в истории совместных учений обеих стран. В рамках маневров, военные провели разведку. Затем танки выдвинулись на позиции. В ходе марша они успешно преодолели труднопроходимые участки местности, заняли выгодные позиции и разгромили силы противника.

Тем временем, в Средиземном море начались совместные маневры Военно-морского Флота России и ВМС Сирии. В учениях принимают участие надводные корабли, самолеты с авиабазы Хмеймим, а также подразделения береговой охраны. Среди основных задач — отражение атаки вражеских беспилотников и борьба с террористическими группировками.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как ОЗХО подделывала доказательства о «химатаке» в сирийской Думе.