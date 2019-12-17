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  4. Владелец арсенала оружия в Ленобласти руководил фирмой «Андрей Первозванный»

Владелец арсенала оружия в Ленобласти руководил фирмой «Андрей Первозванный»

, 12:53 | Игорь Рязов 151

Как стало известно 5-tv.ru, подозреваемый ранее изменил фамилию с Лобадюк на Бофт.

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 13

Задержанный по подозрению в хранении целого арсенала оружия в Ленинградской области ранее был предпринимателем. Как стало известно 5-tv.ru, он руководил компанией под названием «Андрей Первозванный».

Фирма была зарегистрирована в Санкт-Петербурге, на Аптекарском проспекте. Она занималась производством деревянных статуэток и украшений из дерева, мозаики и инкрустированного дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий и ножей.

Организационно-правовая форма компании «Андрей Первозванный» — закрытое акционерное общество. Руководил ей Андрей Лобадюк. Позже он сменил фамилию на Бофт.

Как сообщал 5-tv.ru, 46-летний Андрей Бофт был задержан по подозрению в хранении целого арсенала оружия — пистолеты, автоматы, взрывные устройства — в своем доме в Ленинградской области, а также насилии над дочерью 2006 года рождения. Следственный комитет возбудил в отношении него уголовные дела.

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