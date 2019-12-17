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Дети владельца арсенала из Ленобласти рассказали о своей жизни и характере отца

, 13:49 | Игорь Рязов Эксклюзивное видео 390

О состоянии дочерей и сыновей, подозреваемого в хранении большого количества оружия, 5-tv.ru рассказали врачи.

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Фото, видео: ТАСС / Евгений Биятов, 5-tv.ru

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 15

Дети 46-летнего Андрея Бофта, задержанного по подозрению в хранении целого арсенала оружия и педофилии, рассказали о своей жизни в трехэтажном коттедже в деревне Химози Гатчинского района. 5-tv.ru публикует видео беседы с ними.

Девочки сообщили, что для учебы пользовались компьютерами и учебниками. Отец не показывал дочерям свой арсенал, но учил стрелять. Девочек он не бил, но мог ударить старших мальчиков. За территорию коттеджа дочери могли выйти только вместе с матерью.

Мальчики рассказали, что целыми днями рисовали, учились и занимались спортом. Они удивились, услышав про оружие. На вопрос о том, строгим ли был отец, сообщили, что мог наказать и выпороть.

Что о детях, изъятых из семьи в Химози, говорят врачи

Врач областной больницы, в которую поместили детей, сообщила 5-tv.ru, что один из мальчиков имеет порок сердца. У 13-летней девочки диагностировали дизартрию. У еще одного мальчика могут быть проблемы с речью. Он не разговаривает с врачами, но это может объясняться простым стеснением.

Дети жили в антисанитарных условиях. У них нет свидетельств о рождении и других документов.

Многодетная семья из деревни Химози под Гатчиной жила в антисанитарных условиях. Это можно понять по кадрам оперативной съемки, опубликованным Следственным комитетом. На стенах внутри дома нет обоев, все окна завешаны тряпками. Ванная комната захламлена, в ней отсутствует раковина. В жилой комнате беспорядочно свалено грязное белье.

По информации 5-tv.ru, детей рожали дома — об их существовании почти никто не знал. Формально они и вовсе не существуют — дети не имеют свидетельств о рождении и других документов.

Как сообщал 5-tv.ru, главой многодетной семьи является 46-летний Андрей Бофт. Он ранее был задержан по подозрению в хранении целого арсенала оружия, а также сексуальном насилии над дочерью 2006 года рождения. В прошлом он руководил компанией с названием «Андрей Первозванный».

Тема:
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