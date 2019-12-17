«Случай вопиющий»: детей владельца арсенала в Химози формально не существует

Детей из многодетной семьи в деревне Химози Ленинградской области, главу которой задержали по подозрению в хранении арсенала оружия и педофилии, формально не существует. Об этом 5-tv.ru рассказала уполномоченный по правам ребенка по региону Тамара Литвинова.

«Случай вопиющий. Тоже не могла себе представить, что на территории Ленинградской области, в городе Гатчине, произойдет такая чрезвычайная ситуация», — призналась омбудсмен.

По ее словам, вечером 16 декабря шестерых детей в возрасте от 7 до 17 лет поместили в Гатчинскую центральную районную больницу. Медики оказывают им необходимую помощь, в том числе психологическую.

«Что дальше в отношении детей? Конечно, органы опеки и попечительства решат эти вопросы в соответствии с законодательством. Будут оказаны необходимые меры, чтобы были подготовлены документы — у детей нет свидетельств о рождении», — сказала Литвинова.

Уполномоченная по правам ребенка уточнила, что пытается понять, учились ли дети в школе. По ее мнению, разобраться в этом вопросе удастся в ближайшее время.

«Такой ситуации у нас вообще не было на территории Ленинградской области», — подытожила детский омбудсмен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дети из семьи в деревне Химози жили в трехэтажном коттедже в антисанитарных условиях. Находясь в больнице они на видео рассказали о своей жизни и характере отца.