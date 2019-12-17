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  4. Россия расширила санкции против Украины в ответ на введение ею ввозных пошлин

Россия расширила санкции против Украины в ответ на введение ею ввозных пошлин

, 19:15 | Игорь Рязов Видео 71

Под российские ограничения попали украинские товары, а также граждане.

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Фото, видео: Zuma\TASS

Тема:
Украинский кризис 314

Правительство РФ расширило санкции против Украины. Под ограничения попали товары и граждане страны. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

В перечень товаров, ввоз которых с Украины запрещен, добавлены кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза. Туда же попали котлы и радиаторы центрального отопления, а также некоторые медицинские предметы. В частности, трубки, грелки и спринцовки.

Также был расширен перечень граждан Украины, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. В список добавлены девять человек, среди которых есть региональные политики. Теперь в перечне более 570 человек.

Как отмечает ФАН, расширение санкций стало ответом на действия Украины. Так, власти страны ранее продлили на год действие пошлин на импорт товаров из России. Кроме того, в Киеве планируют ввести санкции против предприятий, расположенных не неподконтрольных ему территориях и сотрудничающих с компаниями из РФ.

Как сообщал 5-tv.ru, тем временем в столице Украины проходят протесты у здания Верховной рады. Произошли стычки с полицией.

Тема:
Украинский кризис 314
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