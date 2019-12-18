  1. Пятый канал
  4. Ураганный ветер и туман накрыли десятки регионов России

Ураганный ветер и туман накрыли десятки регионов России

, 7:46 Эфирная новость 18

В Петербурге в готовность приведены створки дамбы, а в Москве видимость на дорогах составляет не более ста метров.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: globallookpress.com / Georgiy Rozov

Тема:
Погода 4126

Ураганный ветер, туман и метели накрыли десятки регионов России. В Ленинградской и Тверской областях порывы будут достигать 28-ми метров в секунду.

В Петербурге ввели режим повышенной готовности, в случае повышения уровня воды закроют створки дамбы.

В Приморье аварийные службы вторые сутки работают в режиме аврала из-за сильнейшего гололеда. По сообщениям водителей, на некоторых участках федеральной трассы Владивосток — Хабаровск скопились сотни автомобилей. Движение на десятках направлений ограничено.

Такая же ситуация сейчас и на Урале. В Челябинске ветер и снегопады спровоцировали множество аварий.

А жителей столицы МЧС предупреждает о сильном тумане. До восьми утра видимость на дорогах Москвы составит не больше ста метров. Водителей просят увеличить дистанцию между машинами и соблюдать скоростной режим.

Тема:
Погода 4126
18 дек
Саввин день: что лучше всего непременно сделать 18 декабря
17 дек
Дальний Восток сковало льдом и накрыло густым туманом
15 дек
Два атмосферных фронта сойдутся над столичным регионом на предстоящей неделе
13 дек
Скачки температуры в российских регионах опасны для жизни
13 дек
Россияне не спешат покупать новогодние товары
11 дек
Подробности массовой аварии на трассе под Владивостоком
11 дек
Пять самолетов вынужденно сели на запасных аэродромах из-за тумана в Крыму
9 дек
По колено в снегу: Кемерово, Якутию и Сахалин накрыл мощнейший циклон
6 дек
«Шаманизм»: Вильфанд посмеялся над прогнозом об аномальных морозах на Новый год
4 дек
В 30-градусный мороз тысячи человек остались без тепла в Иркутской области

Читайте также

+3° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.53
-0.24 69.68
-0.26
Гороскоп на 18 декабря: Кому на убывающей Луне пора писать свою историю успеха

Последние новости

7:56
«Найди десять отличий»: показавшая реальные фото Водянова подставила Рудковскую
7:46
Ураганный ветер и туман накрыли десятки регионов России
7:24
Арзамасова в предновогоднем ажиотаже рассказала о своей диете
7:10
Эксклюзивные кадры ограбления банка на северо-западе Петербурга
6:52
В Генштабе РФ заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту
6:37
Галкин показал умопомрачительные двери XIX века в своем замке

Сейчас читают

Мужчины каких знаков зодиака никогда не бросят своих детей
Гороскоп на 18 декабря: Кому на убывающей Луне пора писать свою историю успеха
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]