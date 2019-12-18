Ураганный ветер и туман накрыли десятки регионов России

Ураганный ветер, туман и метели накрыли десятки регионов России. В Ленинградской и Тверской областях порывы будут достигать 28-ми метров в секунду.

В Петербурге ввели режим повышенной готовности, в случае повышения уровня воды закроют створки дамбы.

В Приморье аварийные службы вторые сутки работают в режиме аврала из-за сильнейшего гололеда. По сообщениям водителей, на некоторых участках федеральной трассы Владивосток — Хабаровск скопились сотни автомобилей. Движение на десятках направлений ограничено.

Такая же ситуация сейчас и на Урале. В Челябинске ветер и снегопады спровоцировали множество аварий.

А жителей столицы МЧС предупреждает о сильном тумане. До восьми утра видимость на дорогах Москвы составит не больше ста метров. Водителей просят увеличить дистанцию между машинами и соблюдать скоростной режим.