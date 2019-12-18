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  4. В Крыму оценили планы Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»

В Крыму оценили планы Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»

, 10:56 | Василий Заика Видео 18

По словам депутата Юрия Гемпеля, упоминание Крыма давно пора исключить из устаревшей конституции Украины.

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Фото, видео: Pavlo Gonchar/SOPA Images via ZUMA Wire/ТАСС

Тема:
Украинский кризис 315

В Крыму отреагировали на планы президента Украины Владимира Зеленского лишить Севастополь «специального статуса». По словам главы комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, киевским властям давно необходимо исключить упоминание Крыма и, в частности, Севастополя из устаревшей конституции Незалежной.

«Это огромная ошибка со стороны президента Зеленского. Они обязаны вообще убрать из своей конституции пункты, где упоминаются Крым и Севастополь, которые сегодня являются неотъемлемой частью Российской Федерации», — цитирует Юрия Гемпеля РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что редакция основного закона Украины утратила актуальность несколько лет назад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский решил лишить Севастополь специального статуса.

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Украинский кризис 315
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