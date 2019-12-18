Швейцарский суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой»

Верховный суд Швейцарии отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Судебный орган оставил в силе решение от 12 апреля о возмещении Москвой 44,4 миллиона долларов украинской организации. Жалоба РФ осталась без удовлетворения.

В «Укрнафте» уточнили, что помимо указанной суммы российская сторона должна оплатить 150 тысяч долларов судебных издержек. Представители компании подчеркивают, что решение швейцарского суда окончательно и обжалованию не подлежит.

Как указывал 5-tv.ru, украинская организация потребовала взыскать с Москвы 44,4 миллиона долларов «за экспроприацию имущества в Крыму» после его вхождения в состав России. В результате референдума 2014 года Госсовет республики принял решение о национализации ряда украинских предприятий, расположенных на территории полуострова. В их число вошла «Укрнафта».

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия отказалась признавать решение гаагского суда по «Укрнафте».