15-я пресс-конференция Владимира Путина. Какие проблемы требуют вмешательства?

Сегодня в Москве состоится 15-я ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Аккредитовано рекордное количество журналистов — 1895.

Год выдался непростым, а потому к подведению его итогов приковано максимально пристальное внимание. В том числе и мировых СМИ — на пресс-конференции глава страны не только поднимает внутренние вопросы, но и много говорит о внешней политике.

Какие проблемы требуют вмешательства президента, размышлял Вадим Хуланхов.

В пятнадцатый раз журналисты российских и иностранных изданий будут задавать Владимиру Путину вопросы, накопившиеся за год. Но пресс-конференция — это не только отчет президента о проделанной работе. В ходе общения с прессой часто решаются проблемы миллионов семей.

У Анны Вербицкой десять детей. Семья живет на 49 квадратных метрах. И об ипотеке старались даже не думать — процент для Вербицких был неподъемным. После того, как год назад был задан вопрос о реализации нацпроектов, расширение жилплощади перестало казаться Анне несбыточной мечтой.

«Своими силами сложно. Это же понятно — десять детей проблемно. Но все-таки расширяться надо. И если будет предложена такая ипотека, конечно, мы не откажемся и с большой благодарностью примем», — говорит Анна.

Снижение процентной ставки по ипотеке это лишь малая часть того, что уже сделано. Вопросы, связанные с экономикой, звучат из года в год. И президент России, не просто отвечает журналистам, а, скорее, ставит новые цели для себя лично и для правительства.

«Понимаете, нам что нужно сделать? Нам нужно войти в другую лигу экономик, и не только по объемам. Я думаю, что занять пятое место по объемам — это вполне по силам. Одно время мы и занимали пятое место по объему экономики, по паритету покупательной способности, и мы сделаем это, я думаю», — заявил тогда президент.

Сделали больше. Буквально несколько дней назад был опубликован рейтинг самых влиятельных стран мира. Россия уверенно заняла второе место. В том числе и в части экономики.

«У России одна из крупнейших экономик мира, которая опирается на богатые природные ресурсы. Основные отрасли промышленности — это добыча нефти и природного газа. Россия также является одним из крупнейших в мире экспортеров военного оружия, уступая в этом лишь США».

Оценка президентом отношений между Москвой и Вашингтоном интересна журналистам всегда. Здесь своя интрига — никогда не угадаешь, с каким настроением проснется хозяин Белого дома. Год назад Путин честно признался, что для него это тоже загадка.

«Но мы же видим, что там происходит. Сейчас поменяется власть в Конгрессе. Почти наверняка, сто процентов, можно прогнозировать, что будут новые атаки на действующего Президента. Сможет ли он в этих условиях выйти на какой‑то прямой диалог с Россией, я не знаю, это надо у них спросить», — заявил Трамп.

В этом году президентам все-таки удалось встретиться и переговорить с глазу на глаз. Трамп встрече явно был рад. Но дома его вновь обвинили в заигрывании с Москвой. Но сейчас, несмотря на кажущуюся угрозу импичмента, давление на Трампа несколько ослабло.

«Сейчас Лавров встретился с президентом Трампом и никто его не стал в Соединенных Штатах ярко критиковать за эту встречу. А ведь эта встреча, по большому счету, означает, что мы пытаемся наладить некий канал связи. Президент-президент не работает, потому что с той стороны слишком давят на президента — он там менее самостоятельный», — объясняет политолог Григорий Ярыгин.

Вряд ли в этом году обойдется и без вопросов украинского журналиста Романа Цимбалюка, не перестающего радовать коллег своей непосредственностью.

«Вы анализируете постоянно рейтинги, и складывается впечатление, что Вы…» — начал свой вопрос Цымбалюк.

«Я не анализирую, я смотрю на них. Вы же их печатаете», — пояснил Владимир Путин.

«…вмешиваетесь тем самым в избирательный процесс, как когда-то делали в Соединенных Штатах», — добавил украинский журналист.

Прошедшая в нормандском формате встреча наверняка добавит идей Роману. Вопрос, связанный с итогами переговоров в Париже наверняка станет одним из ключевых. Как и сотни других, которые успеют и не успеют задать на пятнадцатой большой пресс-конференции российского лидера.