Кремль ограничил размер плакатов на пресс-конференции Владимира Путина

Президент России сегодня проведет большую пресс-конференцию, она станет 15 по счету. В эти минуты в Москве в центре международной торговли идут последние приготовления, до старта остается менее двух часов.

Аналогов такому формату нет нигде в мире, поэтому интерес к событию огромный — в этом году аккредитовано почти две тысячи представителей СМИ.

Как идет подготовка к эфиру, какие вопросы зададут журналисты — вся последняя информация у корреспондента МИЦ «Известия» Николая Иванова. Подробности в репортаже.

До пресс-конференции еще несколько часов. Журналисты уже стоят в очереди перед Центром международной торговли, чтобы занять лучшие места в зале. В этот раз аккредитовано рекордное число представителей средств массовой информации — 1895 человек.

За время пресс-конференции журналисты обычно успевают задать 50-60 вопросов. Но самих репортеров — в 30 раз больше. Поэтому в руках у многих — плакаты. Чтобы привлечь внимание президента. Размер табличек строго регламентирован — листы должны быть не больше формата А4. За все годы за пределами зала оставили сотни журналистских поделок — именно из-за их габаритов.

Это уже 15 большая пресс-конференция президента. Местом проведения первых был 14-й корпус Кремля. В последние годы — Центр международной торговли на Краснопресненской набережной. Зал в этом году выглядит по-новому. Раньше преобладали холодные цвета.

«Наверное главное нововведение этой пресс-конференции. Совершенно новое оформление. Теплая цветовая гамма. Владимир Путин будет сидеть вот в этом кресле. Есть еще запасное. Синее. Оно уже участвовало в «Прямых линиях», — рассказал корреспондент МИЦ «Известия» Николай Иванов.

К столу, за которым будет сидеть президент, повышенное внимание. Владимиру Путину приготовили два микрофона — для объемного звука. Но особенно важна, конечно, атмосфера. Поэтому накануне здесь долго что-то изучали специалисты с портативной метеостанцией.

Рекорд по продолжительности пресс-конференций был поставлен в 2008 году — 4 часа 40 минут. Год назад — 3 часа 43 минуты. В большинстве случаев микрофон передают представителям российской прессы. Но традиционно где-то 10% — это вопросы иностранных репортеров.

Большая пресс-конференция — это не только общение в формате вопрос — ответ. Владимир Путин подводит итоги года. Говорит о достижениях и о планах на будущее.

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