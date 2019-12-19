  1. Пятый канал
  4. Ведущий программы «Известия. Главное» на Пятом канале Евгений Гусев спросил Путина о взаимоотношениях со странами Балтии

Ведущий программы «Известия. Главное» на Пятом канале Евгений Гусев спросил Путина о взаимоотношениях со странами Балтии

, 14:21 | Алиса Маркова 44

Глава государства 19 декабря проводит 15-ю большую пресс-конференцию.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 78

Ведущий программы «Известия. Главное» на Пятом канале Евгений Гусев на большой пресс-конференции спросил президента России Владимира Путина о взаимоотношениях со странами Балтии. Глава государства, отвечая на вопрос, отметил, что Россия выступает за полную нормализацию отношений с Европейским Союзом.

«Вопрос касается санкций и политического давления со стороны Евросоюза. Одна яркая иллюстрация: совсем недавно в Латвии запретили вещание нескольких российских каналов, включая наш Пятый канал. Ситуация складывается очень неприятная. Честно говоря, сейчас есть конфликт и в Эстонии у наших коллег, да и в других странах. Вы знаете, за последнее время ситуация не улучшилась, только ухудшилась, мы видим это по отношению к России в Евросоюзе. Как вам кажется, может ли она измениться к лучшему? Особенно с учетом того, что все мы понимаем бессмысленность этих санкций. И насколько сильно это давление отражается на России, и как оно будет отражаться дальше?», — спросил Гусев.

Президент ответил, что санкции дорого обходятся и России, и странам Евросоюза. Проблема не только в деньгах, но и потере рабочих мест. Однако у ограничений есть и плюсы. Например, развитие сельского хозяйства — экспортная выручка составила 24 миллиарда. Кроме того, результаты принесло импортозамещение.

«В России никогда не было вертолетного моторостроения. Теперь есть, мы построили заводы. В том числе в Петербурге, и прежде всего в Петербурге. У нас не было двигателей для морских судов. Не было просто в России такой отрасли. Оказалась, что это отдельная отрасль целая. У нас теперь есть. Причем нового поколения, эффективно работающая», — привел примеры президент, добавив также развитие оборонной промышленности.

Путин подчеркнул, что в санкциях и торговых ограничениях нет ничего хорошего, но российская экономика адаптировалась к внешним шокам. Курс рубля же стал более устойчивым к колебаниям цен на углеводороды.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Владимир Путин также ответил на вопрос об отказе ряда стран участвовать в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 78
19 дек
Путин назвал «абсолютно неприемлемым» приравнивание СССР и гитлеровской Германии
19 дек
Владимир Путин прокомментировал возможность проведения новой пенсионной реформы
19 дек
Ведущий программы «Добров в эфире» телеканала РЕН ТВ спросил Путина о благосостоянии граждан
19 дек
Путин: решения в рамках Союзного государства верные, но не реализованы до конца
19 дек
«Абсолютно кровавый убийца»: Путин о Хангошвили, застреленном в Берлине
19 дек
Владимир Путин заявил, что Россия не боится инфляции
19 дек
Путин прокомментировал расследование дела журналиста Ивана Голунова
19 дек
«Однополярного мира не существует»: Путин о ситуации на международной арене
19 дек
Путин: «Если бы США хотели помочь Украине, денег бы дали»
19 дек
«Ситуация под контролем»: Путин заявил, что 26 целей из 38 по нацпроектам достигнуты

Читайте также

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
62.53
-0.05 69.59
-0.10
Гороскоп на 19 декабря: Луна в Деве благоприятствует любви к себе

Последние новости

15:34
Путин назвал «абсолютно неприемлемым» приравнивание СССР и гитлеровской Германии
15:31
МВД проводит проверку нарушения госконтракта по страхованию жизни полицейских
15:29
Владимир Путин прокомментировал возможность проведения новой пенсионной реформы
15:27
Эрика Герцег из «ВИА Гры» подразнила поклонников своими длинными ножками
15:18
РУСАДА направит в WADA несогласие с решением исполкома в течение 10-15 дней
15:14
Ведущий программы «Добров в эфире» телеканала РЕН ТВ спросил Путина о благосостоянии граждан

Сейчас читают

«Невероятная»: Эвелина Бледанс показала длинные ноги в роскошном платье — видео
«Кокетка-конфетка!»: Наташа Королева кардинально изменила прическу
Мужчины каких знаков зодиака никогда не бросят своих детей

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]