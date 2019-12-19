Ведущий программы «Известия. Главное» на Пятом канале Евгений Гусев спросил Путина о взаимоотношениях со странами Балтии

Ведущий программы «Известия. Главное» на Пятом канале Евгений Гусев на большой пресс-конференции спросил президента России Владимира Путина о взаимоотношениях со странами Балтии. Глава государства, отвечая на вопрос, отметил, что Россия выступает за полную нормализацию отношений с Европейским Союзом.

«Вопрос касается санкций и политического давления со стороны Евросоюза. Одна яркая иллюстрация: совсем недавно в Латвии запретили вещание нескольких российских каналов, включая наш Пятый канал. Ситуация складывается очень неприятная. Честно говоря, сейчас есть конфликт и в Эстонии у наших коллег, да и в других странах. Вы знаете, за последнее время ситуация не улучшилась, только ухудшилась, мы видим это по отношению к России в Евросоюзе. Как вам кажется, может ли она измениться к лучшему? Особенно с учетом того, что все мы понимаем бессмысленность этих санкций. И насколько сильно это давление отражается на России, и как оно будет отражаться дальше?», — спросил Гусев.

Президент ответил, что санкции дорого обходятся и России, и странам Евросоюза. Проблема не только в деньгах, но и потере рабочих мест. Однако у ограничений есть и плюсы. Например, развитие сельского хозяйства — экспортная выручка составила 24 миллиарда. Кроме того, результаты принесло импортозамещение.

«В России никогда не было вертолетного моторостроения. Теперь есть, мы построили заводы. В том числе в Петербурге, и прежде всего в Петербурге. У нас не было двигателей для морских судов. Не было просто в России такой отрасли. Оказалась, что это отдельная отрасль целая. У нас теперь есть. Причем нового поколения, эффективно работающая», — привел примеры президент, добавив также развитие оборонной промышленности.

Путин подчеркнул, что в санкциях и торговых ограничениях нет ничего хорошего, но российская экономика адаптировалась к внешним шокам. Курс рубля же стал более устойчивым к колебаниям цен на углеводороды.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Владимир Путин также ответил на вопрос об отказе ряда стран участвовать в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.