«Смешанное»: Путин выразил свое отношение к законопроекту о домашнем насилии

Президент РФ Владимир Путин признался, что не имеет однозначного отношения к законопроекту о домашнем насилии, но знает об общественной дискуссии вокруг него. Об этом он сообщил во время большой пресс-конференции.

«Законопроект я не читал, но Валентина Иванова Матвиенко (председатель Совета Федерации — Прим. ред.) мне совсем недавно подробно о нем рассказывала. Какое мое отношение к этому делу? Оно смешанное. Силой не заставишь любить», — сказал глава государства.

По его словам, раньше люди жаловались на домашнее насилие в месткомы и парткомы. Однако эффект от таких обращений не всегда был положительным.

«Я против любого насилия, в том числе и семье, и, конечно, прежде всего к детям и женщинам. Это просто признак низкого уровня общей культуры, когда более сильная особь начинает качать свои права с помощью кулаков и грубой физической силы. Ничего здесь хорошего нет», — добавил Путин.

Он отметил, что действующее законодательство уже позволяет жертвам насилия защититься от подобного. Тем более, пока не ясно за что выступает большинство опрошенных граждан: за предложенный законопроект или против домашнего насилия.

«Нужен ли вот этот закон? Давайте спокойнее это обсуждать в общественности. Все это должно пройти такую проверку. Нужно понять, что написано в каждой из его статей. Попробовать спрогнозировать результаты, которые могут получиться после принятия и после правоприменительной практики. И потом принять окончательное решение», — заключил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин дважды пошутил про секс на большой пресс-конференции.