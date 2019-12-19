Президент РФ Владимир Путин дважды пошутил про секс на большой пресс-конференции. Его ответ стал реакцией на вопрос мужчины, представившегося экс-преподавателем МГУ Владимиром Шихиджаняном.

«Половина зала — мои ученики. Часть училась в МГУ на факультете журналистики, где я преподавал 35 лет. Часть — делали детей по моему способу…» — сказал Шихиджанян.

«У нас разве не один способ?» — в шутку спросил тезку Путин, пока тот формулировал продолжение вопроса.

Шихиджанян уверенно ответил: «Нет!» пояснив, что изложил альтернативный способ в своей книге. Далее он рассказал о вреде курения и признался, что пытался обсудить это с главой Минздрава Вероникой Скворцовой.

«Я пытался с Вероникой Игоревной, я и написал письмо Грефу с просьбой меня принять…»

«Что вы пытались с Вероникой Игоревной?» — вмешался президент.

«Встретиться, я пытался с ней встретиться» — под смех зала ответил бывший педагог, после чего поблагодарил собравшихся за внимание.

Поскольку вопрос так и не был задан, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил передать микрофон другому журналисту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин выступил против «полицейских» методов в борьбе с алкоголизмом.