  1. Пятый канал
  4. Путин дважды пошутил про секс на большой пресс-конференции

Путин дважды пошутил про секс на большой пресс-конференции

, 16:44 | Игорь Рязов Видео 79

Во вторую шутку попала глава Минздрава Вероника Скворцова.

Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 88

Президент РФ Владимир Путин дважды пошутил про секс на большой пресс-конференции. Его ответ стал реакцией на вопрос мужчины, представившегося экс-преподавателем МГУ Владимиром Шихиджаняном.

«Половина зала — мои ученики. Часть училась в МГУ на факультете журналистики, где я преподавал 35 лет. Часть — делали детей по моему способу…» — сказал Шихиджанян.

«У нас разве не один способ?» — в шутку спросил тезку Путин, пока тот формулировал продолжение вопроса.

Шихиджанян уверенно ответил: «Нет!» пояснив, что изложил альтернативный способ в своей книге. Далее он рассказал о вреде курения и признался, что пытался обсудить это с главой Минздрава Вероникой Скворцовой.

«Я пытался с Вероникой Игоревной, я и написал письмо Грефу с просьбой меня принять…»

«Что вы пытались с Вероникой Игоревной?» — вмешался президент.

«Встретиться, я пытался с ней встретиться» — под смех зала ответил бывший педагог, после чего поблагодарил собравшихся за внимание.

Поскольку вопрос так и не был задан, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил передать микрофон другому журналисту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин выступил против «полицейских» методов в борьбе с алкоголизмом.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 88
19 дек
«Смешанное»: Путин выразил свое отношение к законопроекту о домашнем насилии
19 дек
Путин пообещал разобраться в ситуации с Боткинской больницей в Петербурге
19 дек
В Москве завершилась большая пресс-конференция Владимира Путина
19 дек
Владимир Путин призвал не верить западным СМИ о ситуации в Ливии
19 дек
Путин выступил против «полицейских» методов в борьбе с алкоголизмом
19 дек
Владимир Путин ответил на вопрос, можно ли лечить больных детей в РФ бесплатно
19 дек
Путин: Россия не собирается «закрывать» интернет
19 дек
«Это будет укреплять семью»: Путин пошутил про жен российских работников
19 дек
Путин: Экономике нужна миграция, но к этому вопросу нужно подходить системно
19 дек
Путин назвал «абсолютно неприемлемым» приравнивание СССР к гитлеровской Германии

Читайте также

Путин выступил против «полицейских» методов в борьбе с алкоголизмом

Традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина состоится в декабре
+2° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
62.53
-0.05 69.59
-0.10
Гороскоп на 19 декабря: Луна в Деве благоприятствует любви к себе

Последние новости

17:05
«Смешанное»: Путин выразил свое отношение к законопроекту о домашнем насилии
17:02
«Худышка»: Кристина Асмус выложила фото в откровенном платье
16:56
Путин пообещал разобраться в ситуации с Боткинской больницей в Петербурге
16:54
«Красивая комсомолка»: Ирина Шейк снялась для глянца в плаще и косынке
16:50
Иномарка сбила двух женщин с детьми в Саратове
16:44
Путин дважды пошутил про секс на большой пресс-конференции

Сейчас читают

«Кокетка-конфетка!»: Наташа Королева кардинально изменила прическу
Мужчины каких знаков зодиака никогда не бросят своих детей
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]