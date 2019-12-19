Один человек погиб, один ранен в результате стрельбы в Москве

Неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы. По информации 5-tv.ru, злоумышленник начал действовать в приемной ФСБ на Кузнецком мосту, 21, а после переместился на большую Лубянку, 12.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых слышны выстрелы, издаваемые правонарушителем. По предварительным данным, в результате происшествия были ранены два человека, один из них после скончался от полученных ранений. По данным 5-tv.ru, погибший — сотрудник ДПС.

На месте работают специализированные спецслужбы. Более подробная информация об инциденте уточняется.