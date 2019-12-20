О чем спрашивали журналисты Владимира Путина: обзор пресс-конференции

Большая пресс-конференция Владимира Путина, главное общественно-политическое событие России в декабре, длилась накануне 4 часа 17 минут. И стала одной из самых продолжительных.

Но в этом году и желающих задать свой вопрос было больше, аккредитовалось рекордное число — 1895 журналистов. Темы подняли самые важные — зарплаты врачей, доступные лекарства, мусорная реформа, образование, основные направления внешней политики. Свои вопросы удалось задать и нашим коллегам из «Известий».

Разговор получился интересным — корреспондент МИЦ «Известия» Роман Ишмухаметов выбрал главное. Подробности в репортаже.

Почти две тысячи аккредитованных журналистов – пресс-конференция Владимира Путина поставила рекорд по количеству участников.

Внимание Президента привлекают, в том числе и плакатами. Порой очень большими! В этом году их размер регламентировали. Не больше А4, чтобы не мешать работе операторов и фотографов.

Вступительной речи с подведением итогов года на этот раз не было. О достижениях страны президент рассказал, отвечая скептикам, которые считают, что Россия живет достижениями советского прошлого. Путин подчеркнул – сегодняшние темпы развития страны внушают не меньшую гордость!

«Что касается сегодняшнего дня, я людям, которые полагают, что ничего не поменялось, просто хочу сказать буквально несколько слов. Во-первых, 75 процентов производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы с 2000 года. Средний возраст машин и оборудования в перерабатывающей промышленности – 12 лет. Понимаете, о чем это говорит? 46 процентов – рост в сельхозпроизводстве. У нас в разы вырос экспорт. По-моему, в 2,6 раза. 24 миллиарда долларов мы продали на внешнем рынке сельхозпродукции. Новые отрасли созданы в энергетике – как сжиженный природный газ. Целый комплекс мирового класса, значения и уровня, созданный на Дальнем Востоке и в Заполярье», – сказал президент РФ.

Положительные изменения в экономике отражаются на доходах россиян. Но в некоторых регионах зарплаты бюджетников замерли на низкой отметке. Журналисты обращают внимание президента на ситуацию в медицине: в отдельных больницах «вилка» между зарплатами главных врачей и персонала может достигать десятков тысяч рублей! Может, что-то не так в системе управления?

«Я бы хотел два слова сказать о наших мероприятиях, которые мы наметили в области первичного звена здравоохранения. Договорились выделить на эти средства, дополнительно к текущим расходам на медицину и дополнительно к тому, что предусмотрено в национальном проекте «Здравоохранение», 550 миллиардов рублей. Деньги в основном пойдут на приведение в порядок основных фондов, приобретение техники и транспорта…», – ответил Владимир Путин.

Традиционно много вопросов по международной повестке. Сразу несколько СМИ спрашивают про Украину. Что думает Путин о Зеленском? Лидеры общались на саммите в Париже.

«Считаю некорректным для себя отвечать на эти вопросы, давая характеристики своим коллегам. Если Вы обратили внимание, я даже ушедшим со своих постов бывшим лидерам соответствующих стран никогда характеристики не даю. Давайте будем давать характеристики историческим личностям. Это можно сделать. По действующим людям как-то язык не поворачивается. У кого-то есть и преимущества, есть какие-то минусы», – сказал президент Путин.

Гораздо важнее, чтобы в Киеве следовали Минским договоренностям. Нужно соблюдать и выполнять их в той последовательности, как они зафиксированы на бумаге, не менять их и не трактовать, как захочется.

Важный вопрос мировой безопасности – договор СНВ-3. Срок его действия истекает в начале 2021 года. В Вашингтоне никак не определятся – будут ли продлевать. А ведь СНВ-3 – последний документ между США и Россией в области контроля над вооружениями.

«Мы дали наши предложения. Я уже говорил и хочу еще раз повторить: мы вплоть до конца года готовы просто взять и продлить действующее соглашение СНВ-3. Если завтра нам пришлют по почте, или мы готовы подписать и послать в Вашингтон. Пусть поставит там свою подпись соответствующий руководитель, в том числе президент. Если они готовы. Но пока на все наши предложения нет никакого ответа. Если не будет СНВ-3, то не будет вообще ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо», – пояснил Владимир Путин.

Актуальный вопрос – о санкциях Запада – задал коллега, ведущий аналитической программы Пятого канала Евгений Гусев.

Президент ответил, что санкции дорого обходятся и России, и странам Евросоюза. Проблема не только в деньгах, но и потере рабочих мест. Однако у ограничений есть и плюсы. Например, развитие сельского хозяйства – экспортная выручка составила 24 миллиарда. Кроме того, результаты принесло импортозамещение.

Сразу несколько вопросов касались нашей общей истории, точнее исторической памяти. В следующем году почти на всем постсоветском пространстве отметят 75-летие Победы. Великий праздник, но не для всех.

«Если кто-то не приедет в силу сегодняшних особенностей наших межгосударственных отношений, это будет для них большой ошибкой. Потому что это будет означать, что они не проявляют должного уважения к тем людям, которые боролись и отдали свою жизнь за независимость их родины. <…> Когда я слышу, что, может быть, было бы хорошо Ленинград сдать, мне хочется сказать: вы придурки, нет? Вас никого бы не было, кто так сегодня рассуждает. Это важный праздник, и мы будем рады видеть всех, кто примет наше приглашение», – сказал президент.

Тему родного для президента города продолжила журналистка из Петербурга. В центре Северной столицы разрушается инфекционная больница им. Боткина. В ветхом дореволюционном здании и сейчас лечат людей. Президент пообещал переговорить с губернатором.

С одним из национальных проектов – «Экология» – был связан вопрос журналиста из Ленинградской области. Городам федерального значения – Москве, Петербургу и Севастополю –дали отсрочку до начала реализации мусорной реформы на несколько лет. И все отходы, скажем культурной столицы, свозятся в Ленинградскую область. Конечно, жители недовольны. Президент напомнил – мы десятилетиями мусорили там, где хотели, при этом проблему не решали. Отрасль переработки отходов сейчас создается практически с нуля.

«Мне кажется, не хватает, точно совершенно, не хватает прямого общения с гражданами. Нужно им показывать, что будет, как будет развиваться, где будет перерабатываться и где будут захораниваться пока эти отходы. И конечно, мы должны точно совершенно избавиться от всяких серых схем и криминалов. Здесь нужно наводить элементарный порядок. Люди, конечно, возмущаются – я вот воспользуюсь Вашим вопросом – и ростом тарифов. Не было никогда отдельной строчки по бытовым отходам, теперь она появилась и сразу многократно выросла. Это нужно объяснять. И конечно, мы должны точно совершенно избавиться от всяких серых схем и криминалов. Для того чтобы объяснить, откуда взялись эти цифры, нужно, чтобы это все было прозрачно, понятно, кто и за что платит. В сельской местности взяли, вздули многократно эти тарифы за вывоз мусора. Когда в сельской местности, как правило, никуда не выносили, в соседний лес все вываливали. Но это же тоже непорядок. Потом увозить надо куда-то – за это тоже надо заплатить. Это должно быть прозрачно, людям должно быть понятно, за что они платят, – в этом, мне кажется, главная проблема», – пояснил Владимир Путин.

Когда поднимется уровень доходов всех россиян? Задает вопрос ведущий итоговой программы Рен ТВ Андрей Добров. Глава государства отметил, что в последние годы наблюдалось снижение реальных доходов граждан. По словам российского лидера, снижение реальных доходов граждан за последний год — одна из проблем, которая требует решения. Делать это нужно за счет роста ВВП и увеличения производительности труда.

Личных вопросов на это раз почти не было. Президент рассказал о самых тяжелых моментах за 20 лет работы.

Президент высказался по чувствительной теме – стоит ли вынести из Мавзолея тело Ленина. Ответ Владимира Путина однозначный – пока живы те, кто связывает с Лениным свою судьбу, предпринимать этого не нужно. Хотя, отметил президент, последствия геополитических решений, принятых Лениным 100 лет назад, до сих пор ощущаются в России.

Пятнадцатая пресс-конференция длилась больше четырех часов. Президент успел ответить на десятки вопросов. Его ответы еще долго будут анализировать не только журналисты, но и политики, бизнесмены, чиновники, лидеры других государств.