Стрелявший в Москве на Лубянке не имел лицензии на охранную деятельность

Евгений Манюров, устроивший стрельбу на Большой Лубянке в Москве у здания ФСБ, по информации 5-tv.ru, не имел лицензии на частную охранную деятельность, не проходил соответствующее обучение и не был зарегистрирован как работник частного охранного предприятия. Кроме того, оружие мужчина также получал неофициально.

Несмотря на данные обстоятельства, по предварительным данным, злоумышленник в разное время работал охранником в различных фирмах, в том числе в охранном предприятии ВЫМПЕЛ-РЕЗЕРВ, ЧОП РИК ПЛЮС и других компаниях. Спустя некоторое время он решил зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, но спустя несколько месяцев отказался от этой идеи.

5-tv.ru

Евгений Манюров открыл огонь в районе шести часов вечера на улице Большая Лубянка у жилого дома по соседству со штаб-квартирой Федеральной службы безопасности в Москве. В результате погиб один сотрудник ФСБ, еще четыре представителя спецслужб были ранены. Также пострадал один гражданский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам знакомого Манюрова, он очень плохо стрелял. Мужчина участвовал в соревнованиях по РСС, по итогу которых занял последнее место. Как отметил участник состязаний, осведомленный о результатах стрелка, Манюрова нельзя назвать профессионалом и даже любителем в этой области.