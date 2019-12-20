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Стрелявший в Москве на Лубянке не имел лицензии на охранную деятельность

, 13:55 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 53

По предварительным данным, Евгений Манюров получил оружие неофициально.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Щербак, 5-tv.ru

Тема:
Стрельба у здания ФСБ РФ в Москве 38

Евгений Манюров, устроивший стрельбу на Большой Лубянке в Москве у здания ФСБ, по информации 5-tv.ru, не имел лицензии на частную охранную деятельность, не проходил соответствующее обучение и не был зарегистрирован как работник частного охранного предприятия. Кроме того, оружие мужчина также получал неофициально.

Несмотря на данные обстоятельства, по предварительным данным, злоумышленник в разное время работал охранником в различных фирмах, в том числе в охранном предприятии ВЫМПЕЛ-РЕЗЕРВ, ЧОП РИК ПЛЮС и других компаниях. Спустя некоторое время он решил зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, но спустя несколько месяцев отказался от этой идеи.

5-tv.ru

Евгений Манюров открыл огонь в районе шести часов вечера на улице Большая Лубянка у жилого дома по соседству со штаб-квартирой Федеральной службы безопасности в Москве. В результате погиб один сотрудник ФСБ, еще четыре представителя спецслужб были ранены. Также пострадал один гражданский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам знакомого Манюрова, он очень плохо стрелял. Мужчина участвовал в соревнованиях по РСС, по итогу которых занял последнее место. Как отметил участник состязаний, осведомленный о результатах стрелка, Манюрова нельзя назвать профессионалом и даже любителем в этой области.

Тема:
Стрельба у здания ФСБ РФ в Москве 38
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