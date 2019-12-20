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Стало известно, где работал Евгений Манюров, устроивший стрельбу у здания ФСБ

, 11:39 | Алиса Маркова 402

В результате нападения погиб один сотрудник спецслужб. Еще четверо получили ранения. Также пострадал один гражданский.

Фото: ТАСС / Максим Григорьев

Тема:
Стрельба у здания ФСБ РФ в Москве 34

5-tv.ru удалось выяснить, где работал Евгений Манюров, открывший огонь по сотрудникам спецслужб в у здания ФСБ на Лубянке в Москве. Имеется информация, что мужчина, устроивший стрельбу, в разное время был нанят в качестве охранника в различных организациях, в том числе в охранном предприятии ВЫМПЕЛ-РЕЗЕРВ, ЧОП РИК ПЛЮС и других компаниях.

В какой-то момент он решил стать индивидуальным предпринимателем, но через несколько месяцев передумал. По предварительным сведениям, разрешение на оружие мужчина получил еще восемь лет назад.

В результате нападения погиб один сотрудник ФСБ. Еще четверо получили ранения. Также пострадал один гражданский. Благодаря слаженной работе спецслужб, жертв и множественных пострадавших среди мирного населения удалось избежать. Стрелок был ликвидирован.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что соседка поделилась подробностями личной жизни мужчины, который устроил стрельбу на Лубянке у здания ФСБ. Также отец стрелка заявил, что осуждает поступок сына.

Тема:
Стрельба у здания ФСБ РФ в Москве 34
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