Стало известно, где работал Евгений Манюров, устроивший стрельбу у здания ФСБ

5-tv.ru удалось выяснить, где работал Евгений Манюров, открывший огонь по сотрудникам спецслужб в у здания ФСБ на Лубянке в Москве. Имеется информация, что мужчина, устроивший стрельбу, в разное время был нанят в качестве охранника в различных организациях, в том числе в охранном предприятии ВЫМПЕЛ-РЕЗЕРВ, ЧОП РИК ПЛЮС и других компаниях.

В какой-то момент он решил стать индивидуальным предпринимателем, но через несколько месяцев передумал. По предварительным сведениям, разрешение на оружие мужчина получил еще восемь лет назад.

В результате нападения погиб один сотрудник ФСБ. Еще четверо получили ранения. Также пострадал один гражданский. Благодаря слаженной работе спецслужб, жертв и множественных пострадавших среди мирного населения удалось избежать. Стрелок был ликвидирован.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что соседка поделилась подробностями личной жизни мужчины, который устроил стрельбу на Лубянке у здания ФСБ. Также отец стрелка заявил, что осуждает поступок сына.